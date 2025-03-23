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عربي-دولي
زيلينسكي عن محادثات السعودية: فريقنا يعمل بطريقة بناءة
Lebanon 24
23-03-2025
|
15:54
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شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، على أن وفد بلاده المشارك في المحادثات مع
الولايات المتحدة
في
السعودية
يعمل
بطريقة بناءة للغاية، واصفاً المناقشات بأنها مفيدة.
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وأضاف في بيان بثه التلفزيون: "يعمل فريقنا بطريقة بناءة للغاية. المحادثات مفيدة للغاية، والوفود مستمرة في عملها".
كما أردف: "لكن مهما قلنا لشركائنا اليوم، علينا أن ندفع
فلاديمير
بوتين
إلى إصدار أمر حقيقي بوقف الضربات. من أشعل هذه الحرب يجب أن يطفئها"، وفق
رويترز
.
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