زيلينسكي عن محادثات السعودية: فريقنا يعمل بطريقة بناءة

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شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، على أن وفد بلاده المشارك في المحادثات مع في بطريقة بناءة للغاية، واصفاً المناقشات بأنها مفيدة.وأضاف في بيان بثه التلفزيون: "يعمل فريقنا بطريقة بناءة للغاية. المحادثات مفيدة للغاية، والوفود مستمرة في عملها".كما أردف: "لكن مهما قلنا لشركائنا اليوم، علينا أن ندفع إلى إصدار أمر حقيقي بوقف الضربات. من أشعل هذه الحرب يجب أن يطفئها"، وفق .