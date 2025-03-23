Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي عن محادثات السعودية: فريقنا يعمل بطريقة بناءة

Lebanon 24
23-03-2025 | 15:54
A-
A+
Doc-P-1337519-638783637424313538.jpg
Doc-P-1337519-638783637424313538.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، على أن وفد بلاده المشارك في المحادثات مع الولايات المتحدة في السعودية يعمل بطريقة بناءة للغاية، واصفاً المناقشات بأنها مفيدة.
Advertisement

وأضاف في بيان بثه التلفزيون: "يعمل فريقنا بطريقة بناءة للغاية. المحادثات مفيدة للغاية، والوفود مستمرة في عملها".

كما أردف: "لكن مهما قلنا لشركائنا اليوم، علينا أن ندفع فلاديمير بوتين إلى إصدار أمر حقيقي بوقف الضربات. من أشعل هذه الحرب يجب أن يطفئها"، وفق رويترز.
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: المحادثات مع أميركا ستكون بناءة
lebanon 24
24/03/2025 03:02:03 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب: زيلينسكي يعيّن فريقا من المفاوضين لمحادثات سلام محتملة مع روسيا
lebanon 24
24/03/2025 03:02:03 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: فريق أوكراني وآخر أميركي يعملان على تنظيم اجتماع مع ترامب
lebanon 24
24/03/2025 03:02:03 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي في السعودية عشية محادثات أميركية - أوكرانية
lebanon 24
24/03/2025 03:02:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:48 | 2025-03-23
17:37 | 2025-03-23
17:33 | 2025-03-23
17:28 | 2025-03-23
17:00 | 2025-03-23
16:24 | 2025-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24