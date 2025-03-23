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عربي-دولي

السعودية.. رقم مليوني لزوار المسجد الحرام يوم أمس

Lebanon 24
23-03-2025 | 17:33
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أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن إجمالي قاصدي الحرم المكي يوم أمس بلغ 3,101,140 مصل ومعتمر.

وبحسب الهيئة، شهد المسجد الحرام أمس كثافة كبيرة من المصلين والمعتمرين الذين توافدوا إليه لقضاء ما بقي من العشر الأواخر من شهر رمضان لتحري ليلة القدر.
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وأوضحت أن عدد المصلين في صلاة الفجر بلغ 592,103 وفي صلاة الظهر 518,090 وفي صلاة العصر 547,695 وفي صلاة المغرب 710,524 وفي صلاة العشاء والتراويح 732,728.

وذكرت أن إجمالي أعداد المستفيدين من العربات بلغ 40,540 فيما بلغت أعداد المعتمرين من الأبواب الرئيسية باب (1) الملك عبدالعزيز 235,810 معتمرين، وباب (17) السلام 32,369 معتمرا, وباب (33) الحديبية 69,596 معتمرا وباب (40) العمرة 111,421 معتمرا وباب (79) الملك فهد 172,771 معتمرا, ليبلغ إجمالي المعتمرين من الأبواب الرئيسية 662,507 معتمرين.

وفي سياق متصل نفذ الهلال الأحمر السعودي تجربة هبوط طائرة الإسعاف الجوي بمهبط الطائرات المروحية الواقع ضمن التوسعة السعودية الثالثة بالحرم المكي.

وذكرت إمارة مكة، في منشور عبر منصة إكس، أن المهبط تم تخصيصه لإخلاء الحالات المرضية ونقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج في أوقات الذروة أثناء المواسم. (روسيا اليوم)
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