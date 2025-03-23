إسرائيل تعلن مقتل "رئيس حكومة حماس البديل" في غزة

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أكد الجيش التقارير عن اغتيال إسماعيل برهوم مسؤول الدائرة لحماس في رفح، وعضو المكتب السياسي لحركة حماس في الغارة على ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة.ونقلت قناة آي 24 نيوز عن الجيش والشاباك في بيان أن سلاح الجو هاجم بصورة مركزة ناصر في خان يونس، وكان الهدف "شخصية مركزية في حماس" والذي مكث في المكان.وقالت شهاب الإخبارية التابعة لحماس إن قتلت عضو المكتب السياسي للحركة إسماعيل برهوم في جوية على مجمع ناصر الطبي في غزة الأحد.ويعد برهوم هو ثاني عضو في المكتب السياسي الذي تستهدفه خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفاد المدني في غزة، الأحد، بأن جوية إسرائيلية أصابت ناصر في خان يونس بجنوب القطاع المدمر، حيث استأنف الجيش عمليات القصف بعد هدنة مع حماس استمرت شهرين.ونقلت الصحافة الفرنسية عن مصدر في حماس إن الضربة أسفرت عن مقتل إسماعيل برهوم، عضو المكتب السياسي للحركة وأشارت تقارير عبرية إلى أن برهوم هو رئيس حكومة حماس البديل في القطاع.وأوردت وزارة الصحة التابعة لحماس في بيان أن الضربة استهدفت "غرفة الجراحة داخل مجمع ناصر الطبي الذي يضم من المرضى والمصابين"، لافتة إلى اندلاع "حريق كبير".وأوضح المصدر في حماس الذي لم يشأ كشف هويته أن "برهوم كان يتلقى العلاج إثر إصابته بجروح حرجة في إسرائيلية استهدفته فجر الثلاثاء الماضي في منزل في خان يونس". (سكاي نيوز)