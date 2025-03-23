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إسرائيل تعلن مقتل "رئيس حكومة حماس البديل" في غزة

Lebanon 24
23-03-2025 | 17:37
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أكد الجيش الإسرائيلي التقارير عن اغتيال إسماعيل برهوم مسؤول الدائرة المالية لحماس في رفح، وعضو المكتب السياسي لحركة حماس في الغارة الإسرائيلية على مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة.
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ونقلت قناة آي 24 نيوز الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي والشاباك في بيان أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم بصورة مركزة مستشفى ناصر في خان يونس، وكان الهدف "شخصية مركزية في حماس" والذي مكث في المكان.

وقالت وكالة شهاب الإخبارية التابعة لحماس إن إسرائيل قتلت عضو المكتب السياسي للحركة إسماعيل برهوم في غارة جوية على مجمع ناصر الطبي في غزة الأحد.

ويعد برهوم هو ثاني عضو في المكتب السياسي الذي تستهدفه إسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية.


 وأفاد الدفاع المدني في غزة، الأحد، بأن غارة جوية إسرائيلية أصابت مستشفى ناصر في خان يونس بجنوب القطاع المدمر، حيث استأنف الجيش الإسرائيلي عمليات القصف بعد هدنة مع حماس استمرت شهرين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في حماس إن الضربة أسفرت عن مقتل إسماعيل برهوم، عضو المكتب السياسي للحركة وأشارت تقارير عبرية إلى أن برهوم هو رئيس حكومة حماس البديل في القطاع.

 وأوردت وزارة الصحة التابعة لحماس في بيان أن الضربة استهدفت "غرفة الجراحة داخل مجمع ناصر الطبي الذي يضم العديد من المرضى والمصابين"، لافتة إلى اندلاع "حريق كبير".

وأوضح المصدر في حماس الذي لم يشأ كشف هويته أن "برهوم كان يتلقى العلاج إثر إصابته بجروح حرجة في غارة إسرائيلية استهدفته فجر الثلاثاء الماضي في منزل في خان يونس". (سكاي نيوز)
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