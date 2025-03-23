كييف: اختتمنا اجتماعنا مع واشنطن في الرياض

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أعلن وزير الأوكراني رستم عمروف الأحد أن جولة المحادثات التي عقدت بين مسؤولين أوكرانيين وأميركيين في الرياض حول وضع حد للحرب مع ، كانت "مثمرة ومركزة".وقال عبر الشبكات الاجتماعية: "اختتمنا اجتماعنا مع الفريق الأميركي. كان النقاش مثمراً ومركزاً، وقد أثرنا نقاطاً رئيسية الطاقة".كما أضاف أن أوكرانيا تعمل على جعل هدفها المتمثل في "سلام عادل ومستدام، حقيقة"، وفق الأنباء الفرنسية.وبوقت سابق الأحد شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أن وفد بلاده المشارك في المحادثات مع في بطريقة بناءة للغاية، واصفاً المناقشات بأنها مفيدة.كما أضاف في بيان بثه التلفزيون: "يعمل فريقنا بطريقة بناءة للغاية. المحادثات مفيدة للغاية، والوفود مستمرة في عملها".كذلك أردف: "لكن مهما قلنا لشركائنا اليوم، علينا أن ندفع فلاديمير بوتين إلى إصدار أمر حقيقي بوقف الضربات. من أشعل هذه الحرب يجب أن يطفئها"، حسب رويترز.وكانت قد بدأت في الرياض الأحد محادثات بين مسؤولين أوكرانيين وأميركيين للبحث في هدنة جزئية محتملة مع ، وذلك عشية مفاوضات بين الوفدين الروسي والأميركي تعقد أيضاً في .