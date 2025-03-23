Advertisement

عربي-دولي

كييف: اختتمنا اجتماعنا مع واشنطن في الرياض

Lebanon 24
23-03-2025 | 17:48
A-
A+
Doc-P-1337553-638783705767016232.jpg
Doc-P-1337553-638783705767016232.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف الأحد أن جولة المحادثات التي عقدت بين مسؤولين أوكرانيين وأميركيين في الرياض حول وضع حد للحرب مع روسيا، كانت "مثمرة ومركزة".
Advertisement

وقال عبر الشبكات الاجتماعية: "اختتمنا اجتماعنا مع الفريق الأميركي. كان النقاش مثمراً ومركزاً، وقد أثرنا نقاطاً رئيسية بينها الطاقة".

كما أضاف أن أوكرانيا تعمل على جعل هدفها المتمثل في "سلام عادل ومستدام، حقيقة"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

"مفيدة للغاية"
وبوقت سابق الأحد شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أن وفد بلاده المشارك في المحادثات مع الولايات المتحدة في السعودية يعمل بطريقة بناءة للغاية، واصفاً المناقشات بأنها مفيدة.

كما أضاف في بيان بثه التلفزيون: "يعمل فريقنا بطريقة بناءة للغاية. المحادثات مفيدة للغاية، والوفود مستمرة في عملها".

كذلك أردف: "لكن مهما قلنا لشركائنا اليوم، علينا أن ندفع فلاديمير بوتين إلى إصدار أمر حقيقي بوقف الضربات. من أشعل هذه الحرب يجب أن يطفئها"، حسب رويترز.

وكانت قد بدأت في الرياض الأحد محادثات بين مسؤولين أوكرانيين وأميركيين للبحث في هدنة جزئية محتملة في الحرب مع روسيا، وذلك عشية مفاوضات بين الوفدين الروسي والأميركي تعقد أيضاً في السعودية.
مواضيع ذات صلة
مساعد الرئيس الروسي: اختتام المفاوضات الروسية الأميركية في الرياض
lebanon 24
24/03/2025 03:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب بحث هاتفيا مع ماكرون اجتماع الرياض بين مسؤولين أميركيين وروس
lebanon 24
24/03/2025 03:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: بدأنا تنفيذ ما اتفقنا عليه مع الشركاء خلال اجتماعاتنا أمس في كييف
lebanon 24
24/03/2025 03:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز عن مسؤولين أوكرانيين: كييف مستعدة الآن للتوقيع على اتفاقية المعادن مع واشنطن
lebanon 24
24/03/2025 03:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:37 | 2025-03-23
17:33 | 2025-03-23
17:28 | 2025-03-23
17:00 | 2025-03-23
16:24 | 2025-03-23
16:12 | 2025-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24