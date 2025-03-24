تشاد: تصريحات مساعد قائد الجيش السوداني "إعلان حرب"

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اعتبرت الخارجية التشادية في بيان، يوم الاثنين، إن التصريحات التي أطلقها ياسر العطا مساعد قائد الجيش السوداني، إعلان حرب عليها، مشددة على حقها في عن نفسها.ولدى مخاطبته عزاء مسؤول الإعلام العسكري بولاية القضارف السودان، قال العطا إن مطاري أم جرس وإنجمينا أصبحا "هدفين عسكريين مشروعين" للجيش السوداني.ورأى أن "تصريحات العطا تضمنت تهديدات صريحة لأمن وسلامة أراضي دولتنا"، محذرا من أن تؤدي هذه التصريحات إلى تصعيد خطير في بأسرها.واتهمت الخارجية التشادية السودان بمحاولة زعزعة استقرار تشاد، باستخدام وسائل "إرهابية"، مؤكدة حق تشاد في الرد بحزم على أي محاولة اعتداء على أراضيها.وأضاف "إذا تعرض شبر واحد من أراضي تشاد للتهديد، فسيكون ردها حاسما وفقا للمبادئ القانونية الدولية".وأكد التزام تشاد بالحياد في النزاع الداخلي السوداني، حيث تبذل جهودا مستمرة للمساهمة في إيجاد للمأساة التي يعاني منها السودانيون منذ ما يقارب العامين.وقال إن الصراع في السودان هو شأن داخلي تتحمل مسؤوليته المتحاربة وحدها. وأوضح "الوضع هو نتيجة سياسات القادة السودانيين، وليس نتيجة أي تدخل من تشاد".وطالب قادة الجيش السوداني بالتركيز على الوقف الفوري لإطلاق النار في بلادهم، بدلا من "إطلاق التهديدات العبثية". (سكاي نيوز)