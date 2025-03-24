كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية ترفض عزل رئيس الوزراء

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رفضت الدستورية في كوريا الجنوبية، يوم الاثنين، قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، وأمرت بإعادته إلى منصبه رئيسا مؤقتا، وفق يونهاب للأنباء، بانتظار البت بمصير الرئيس يون سوك يول الذي يواجه العزل أيضا.وذكرت يونهاب أن "قرار عزل هان رُفض بغالبية خمسة أصوات، مقابل صوت واحد من قضاة الثمانية، صوّت قاضيان على رفض قرار العزل بالمطلق".ويعد الحكم أحدث تطور في الأزمة السياسية المعقدة في كوريا الجنوبية التي بدأت اثر محاولة يون فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.وبعد عزل يون وتولي هان الرئاسة موقتا مكانه، قام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بعزل الأخير أيضا عقب أسابيع فقط من منصبه.وبرر النواب عزل هان لرفضه قضاة في الدستورية التي ستقرر يون، بالإضافة إلى دوره في فرض الأحكام العرفية.وكانت تتألف حينها من ستة قضاة، ما يعني أن رفض قاض واحد تأييد العزل يعيد يون إلى منصبه. وطالبت المعارضة بتعيين ثلاثة قضاة آخرين لتكتمل .وبحسب اذاعة "واي تي ان" المحلية، فإن "لم تعثر على أي دليل" يثبت مشاركة هان في الاجتماعات المتعلقة بالتخطيط لإعلان الأحكام العرفية.وكان تشوي سانغ موك الذي خلف هان في منصب الرئيس المؤقت قد قام بتعيين قاضيين إضافيين في الدستورية.وشكر هان الذي استأنف على الفور مهامه رئيسا مؤقتا بعد صدور الحكم، الدستورية على "قرارها الحكيم".ويتعين على ستة على الأقل من القضاة الثمانية التصويت على عزل يون، وإلا يجب إعادته إلى منصبه. (سكاي نيوز)