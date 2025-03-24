إدارة ترامب تُحذر: إذا امتلكت إيران أسلحة نووية "سينفجر" الشرق الأوسط بأكمله

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دعا مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الأمن القومي، مايك والتز أمس الأحد، لتفكيك كامل للبرنامج النووي .وقال والتز لقناة سي بي إس الأميركية: "كل الخيارات مطروحة على الطاولة، وحان الوقت لكي تتخلى إيران تماما عن رغبتها في امتلاك نووي".وحذر المسؤول الأميركي من أنه إذا امتلكت إيران أسلحة نووية، "سينفجر الشرق الأوسط بأكمله في تسلح. وأضاف: "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق لأمننا القومي".وفي وقت سابق من هذا ، كتب ترامب رسالة إلى المرشد علي خامنئي بهدف إجراء مفاوضات نووية محتملة.وقال ترامب في مقابلة أجريت معه: "لقد كتبت لهم رسالة قلت فيها: مل أن تتفاوضوا لأنه إذا اضطررنا إلى الدخول عسكريا، فسيكون ذلك أمرا فظيعا".وفي ولايته الأولى في منصبه، انسحب ترامب في عام 2018 من جانب واحد من فيينا النووي لعام 2015، والذي كان يهدف إلى تقييد البرنامج النووي مقابل رفع العقوبات. وبعد ذلك، لم تعد طهران أيضا تلتزم بشروط .(سكاي نيوز)