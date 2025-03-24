18
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إدارة ترامب تُحذر: إذا امتلكت إيران أسلحة نووية "سينفجر" الشرق الأوسط بأكمله
Lebanon 24
24-03-2025
|
00:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الأمن القومي، مايك والتز أمس الأحد، لتفكيك كامل للبرنامج النووي
الإيراني
.
Advertisement
وقال والتز لقناة سي بي إس الأميركية: "كل الخيارات مطروحة على الطاولة، وحان الوقت لكي تتخلى إيران تماما عن رغبتها في امتلاك
سلاح
نووي".
وحذر المسؤول الأميركي من أنه إذا امتلكت إيران أسلحة نووية، "سينفجر الشرق الأوسط بأكمله في
سباق
تسلح. وأضاف: "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق لأمننا القومي".
وفي وقت سابق من هذا
الشهر
، كتب ترامب رسالة إلى المرشد
الأعلى
الإيراني
علي خامنئي بهدف إجراء مفاوضات نووية محتملة.
وقال ترامب في مقابلة أجريت معه: "لقد كتبت لهم رسالة قلت فيها: مل أن تتفاوضوا لأنه إذا اضطررنا إلى الدخول عسكريا، فسيكون ذلك أمرا فظيعا".
وفي ولايته الأولى في منصبه، انسحب ترامب في عام 2018 من جانب واحد من
اتفاق
فيينا النووي لعام 2015، والذي كان يهدف إلى تقييد البرنامج النووي
الإيراني
مقابل رفع العقوبات. وبعد ذلك، لم تعد طهران أيضا تلتزم بشروط
الاتفاق
.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض يكشف: امتلاك إيران للأسلحة النووية "خط أحمر" بالنسبة لواشنطن
Lebanon 24
البيت الأبيض يكشف: امتلاك إيران للأسلحة النووية "خط أحمر" بالنسبة لواشنطن
24/03/2025 10:20:23
24/03/2025 10:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: لا يمكن أن تمتلك إيران سلاحا نوويا
Lebanon 24
ترامب: لا يمكن أن تمتلك إيران سلاحا نوويا
24/03/2025 10:20:23
24/03/2025 10:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Responsible Statecraft" يكشف كيف عززت إيران بهدوء تعهدها بعدم بناء أسلحة نووية
Lebanon 24
تقرير لـ"Responsible Statecraft" يكشف كيف عززت إيران بهدوء تعهدها بعدم بناء أسلحة نووية
24/03/2025 10:20:23
24/03/2025 10:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد هيئة الأركان العامة الإيرانية: إذا تعرض أمننا للتهديد فإن أمن الشرق الأوسط بأكمله سيكون في خطر
Lebanon 24
قائد هيئة الأركان العامة الإيرانية: إذا تعرض أمننا للتهديد فإن أمن الشرق الأوسط بأكمله سيكون في خطر
24/03/2025 10:20:23
24/03/2025 10:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بغداد تبلغ واشنطن: إيران استخدمت وثائق عراقية لبيع نفطها
Lebanon 24
بغداد تبلغ واشنطن: إيران استخدمت وثائق عراقية لبيع نفطها
03:56 | 2025-03-24
24/03/2025 03:56:30
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء كندا: ترامب يريد كسرنا ولن نسمح له بذلك
Lebanon 24
رئيس وزراء كندا: ترامب يريد كسرنا ولن نسمح له بذلك
03:49 | 2025-03-24
24/03/2025 03:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلام العسكري السوداني: مقتل 45 عنصرا من الدعم السريع في الفاشر
Lebanon 24
الإعلام العسكري السوداني: مقتل 45 عنصرا من الدعم السريع في الفاشر
03:41 | 2025-03-24
24/03/2025 03:41:39
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق المحادثات الروسية ـ الأميركية في الرياض
Lebanon 24
انطلاق المحادثات الروسية ـ الأميركية في الرياض
03:41 | 2025-03-24
24/03/2025 03:41:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عليه أن يخجل من نفسه.. ترامب يُهاجم حاكم كولورادو بسبب صورة!
Lebanon 24
عليه أن يخجل من نفسه.. ترامب يُهاجم حاكم كولورادو بسبب صورة!
03:23 | 2025-03-24
24/03/2025 03:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هذه خطة إسرائيل ضدّ لبنان.. تقريرٌ فرنسي يكشفها
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل ضدّ لبنان.. تقريرٌ فرنسي يكشفها
15:00 | 2025-03-23
23/03/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كريم سعيد حاكما لـ"المركزي"...وشروط فاتف إلى الواجهة مجدداً
Lebanon 24
كريم سعيد حاكما لـ"المركزي"...وشروط فاتف إلى الواجهة مجدداً
10:00 | 2025-03-23
23/03/2025 10:00:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ أطلق صواريخ الجنوب؟ ثلاثة سيناريوهات تُحدد الفاعل
Lebanon 24
مَنْ أطلق صواريخ الجنوب؟ ثلاثة سيناريوهات تُحدد الفاعل
12:30 | 2025-03-23
23/03/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول ظهور لابنة رحمة رياض.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
أول ظهور لابنة رحمة رياض.. شاهدوا الصور
10:30 | 2025-03-23
23/03/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في قبضة الجوع.. بعد الدمار سكان في مواجهة انعدام الأمن الغذائي
Lebanon 24
لبنان في قبضة الجوع.. بعد الدمار سكان في مواجهة انعدام الأمن الغذائي
11:04 | 2025-03-23
23/03/2025 11:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:56 | 2025-03-24
بغداد تبلغ واشنطن: إيران استخدمت وثائق عراقية لبيع نفطها
03:49 | 2025-03-24
رئيس وزراء كندا: ترامب يريد كسرنا ولن نسمح له بذلك
03:41 | 2025-03-24
الإعلام العسكري السوداني: مقتل 45 عنصرا من الدعم السريع في الفاشر
03:41 | 2025-03-24
انطلاق المحادثات الروسية ـ الأميركية في الرياض
03:23 | 2025-03-24
عليه أن يخجل من نفسه.. ترامب يُهاجم حاكم كولورادو بسبب صورة!
03:10 | 2025-03-24
منظمة إجرامية ورشاوى وفساد.. تُهم أوغلو التي أشعلت اسطنبول
فيديو
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
15:00 | 2025-03-22
24/03/2025 10:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو)
15:00 | 2025-03-22
24/03/2025 10:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو)
Lebanon 24
"حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو)
05:47 | 2025-03-22
24/03/2025 10:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24