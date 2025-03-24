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عربي-دولي

إدارة ترامب تُحذر: إذا امتلكت إيران أسلحة نووية "سينفجر" الشرق الأوسط بأكمله

Lebanon 24
24-03-2025 | 00:15
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دعا مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الأمن القومي، مايك والتز أمس الأحد،  لتفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني.
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وقال والتز لقناة سي بي إس الأميركية: "كل الخيارات مطروحة على الطاولة، وحان الوقت لكي تتخلى إيران تماما عن رغبتها في امتلاك سلاح نووي".

وحذر المسؤول الأميركي من أنه إذا امتلكت إيران أسلحة نووية، "سينفجر الشرق الأوسط بأكمله في سباق تسلح. وأضاف: "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق لأمننا القومي".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كتب ترامب رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بهدف إجراء مفاوضات نووية محتملة.

وقال ترامب في مقابلة أجريت معه: "لقد كتبت لهم رسالة قلت فيها: مل أن تتفاوضوا لأنه إذا اضطررنا إلى الدخول عسكريا، فسيكون ذلك أمرا فظيعا".

وفي ولايته الأولى في منصبه، انسحب ترامب في عام 2018 من جانب واحد من اتفاق فيينا النووي لعام 2015، والذي كان يهدف إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات. وبعد ذلك، لم تعد طهران أيضا تلتزم بشروط الاتفاق.(سكاي نيوز)
 
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