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طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، بـ"دفع" نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف الضربات على ، عشية مفاوضات روسية أميركية في حول وقف جزئي لإطلاق النار.وقال زيلينسكي عبر الشبكات الاجتماعية "مهما كانت مباحثاتنا مع شركائنا، علينا أن ندفع بوتين إلى إصدار أمر فعلي بوقف الضربات: إن من بدأ هذه الحرب عليه أن ينهيها".وأضاف "من الواضح بالنسبة إلى الجميع أنّ هي الوحيدة التي تطيل أمد هذه الحرب".وتابع "في 11 ، طُرح اقتراح لوقف إطلاق النار من دون شروط وكان من المفترض أن تتوقف هذه الهجمات. لكن هي التي تطيل أمد كل ذلك. وفي كل ، وكل يوم، تنفذ أبشع الضربات الممكنة".ورأى أنّه "من دون ممارسة ضغوط على ، سيواصلون في موسكو تجاهل الدبلوماسية الحقيقية وتدمير حياة الناس".ورغم الجهود المتسارعة للتوفيق بين طرفي النزاع بشأن سبل تحقيق وقف إطلاق النار التي اندلعت جراء الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022، إلا أنّ القتال لا يزال مستمرا مع تنفيذ ضربات فتاكة في كلّ من وروسيا. (سكاي نيوز)