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عربي-دولي

زيلينسكي يطالب بـ"دفع بوتين" إلى وقف الضربات

Lebanon 24
24-03-2025 | 00:08
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طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، بـ"دفع" نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف الضربات على أوكرانيا، عشية مفاوضات روسية أميركية في السعودية حول وقف جزئي لإطلاق النار.
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وقال زيلينسكي عبر الشبكات الاجتماعية "مهما كانت مباحثاتنا مع شركائنا، علينا أن ندفع بوتين إلى إصدار أمر فعلي بوقف الضربات: إن من بدأ هذه الحرب عليه أن ينهيها".

وأضاف "من الواضح بالنسبة إلى الجميع أنّ روسيا هي الوحيدة التي تطيل أمد هذه الحرب".

 وتابع "في 11 آذار، طُرح اقتراح لوقف إطلاق النار من دون شروط وكان من المفترض أن تتوقف هذه الهجمات. لكن روسيا هي التي تطيل أمد كل ذلك. وفي كل ليلة، وكل يوم، تنفذ أبشع الضربات الممكنة".


 ورأى أنّه "من دون ممارسة ضغوط على روسيا، سيواصلون في موسكو تجاهل الدبلوماسية الحقيقية وتدمير حياة الناس".

ورغم الجهود المتسارعة للتوفيق بين طرفي النزاع بشأن سبل تحقيق وقف إطلاق النار في الحرب التي اندلعت جراء الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022، إلا أنّ القتال لا يزال مستمرا مع تنفيذ ضربات فتاكة في كلّ من أوكرانيا وروسيا. (سكاي نيوز)

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