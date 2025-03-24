السفن الأميركية تتجنب البحر الأحمر.. بسبب ضربات الحوثيين

أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز، أمس الأحد، بأنّ ثلاثة أرباع حركة الشحن الأميركية التي يجب أن تمر عبر البحر الأحمر تضطر حاليا إلى تجنّب المنطقة
والمرور عبر الساحل الجنوبي لإفريقيا، بسبب الضربات التي ينفّذها الحوثيون في اليمن.
وقال والتز عبر شبكة "سي بي إس"، إنّ "75 في المئة من شحناتنا البحرية التي ترفع العلم
الأميركي تضطر إلى المرور عبر الساحل الجنوبي لإفريقيا بدلا من قناة السويس".
وبعد اندلاع الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل
في السابع من تشرين الأول 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل
وسفن اتهموها بأنها مرتبطة بها، دعما للفلسطينيين في غزة.
وتوقفت هجمات الحوثيين المدعومين من إيران
مع بدء سريان الهدنة في غزة في 19 كانون الثاني ، لكنهم استأنفوها مع خرق الهدنة وتوعدوا بتكثيفها طالما استمرت إسرائيل
في ضرباتها على القطاع الفلسطيني.
ومنذ أكثر من أسبوع، تنفذ الولايات المتحدة
ضربات على معاقل الحوثيين، هي الأولى منذ تولّي دونالد ترامب منصبه في 20 كانون الثاني.
وقال مايك والتز عبر "سي بي اس" أمس الأحد إنّ "الرئيس ترامب قرر ضرب الحوثيين وضربهم بقسوة، على عكس الإدارة السابقة" خلال عهد الرئيس جو بايدن.(سكاي نيوز)