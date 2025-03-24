السفن الأميركية تتجنب البحر الأحمر.. بسبب ضربات الحوثيين

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أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز، أمس الأحد، بأنّ ثلاثة أرباع حركة الشحن الأميركية التي يجب أن تمر عبر البحر الأحمر تضطر حاليا إلى تجنّب والمرور عبر الساحل الجنوبي لإفريقيا، بسبب الضربات التي ينفّذها الحوثيون في اليمن.وقال والتز عبر شبكة "سي بي إس"، إنّ "75 في المئة من شحناتنا البحرية التي ترفع الأميركي تضطر إلى المرور عبر الساحل الجنوبي لإفريقيا بدلا من قناة السويس".وبعد اندلاع الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حماس على جنوب في السابع من تشرين الأول 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية على وسفن اتهموها بأنها مرتبطة بها، دعما للفلسطينيين في غزة.وتوقفت هجمات الحوثيين المدعومين من مع بدء سريان الهدنة في غزة في 19 كانون الثاني ، لكنهم استأنفوها مع خرق الهدنة وتوعدوا بتكثيفها طالما استمرت في ضرباتها على القطاع الفلسطيني.ومنذ أكثر من أسبوع، تنفذ ضربات على معاقل الحوثيين، هي الأولى منذ تولّي دونالد ترامب منصبه في 20 كانون الثاني.وقال مايك والتز عبر "سي بي اس" أمس الأحد إنّ "الرئيس ترامب قرر ضرب الحوثيين وضربهم بقسوة، على عكس الإدارة السابقة" خلال عهد الرئيس جو بايدن.(سكاي نيوز)