تركيا.. 15 مليون ناخب يدعمون "رمزيا" ترشح أوغلو للرئاسة

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أعلنت بلدية اسطنبول أن 15 مليون ناخب شاركوا، الأحد، في الانتخابات التمهيدية الرمزية التي نظمها حزب الشعب المعارض، وصوتوا لصالح رئيس بلدية أكرم إمام اوغلو رغم توقيفه.وقالت البلدية "من أصل 15 مليون صوت، عبر (أصحاب) 13 و211 الف صوت (غير أعضاء في الحزب) عن تضامنهم" مع إمام اوغلو الذي كان ، الأحد، مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2028.ومن السجن المحتجز فيه في غرب اسطنبول، رحّب إمام أوغلو بالأنباء الواردة والتي قال إنّها جعلته "سعيدا للغاية".وقال في بيان أصدرته البلدية إنّ "عشرات الأشخاص في هذا البلد، الذين يعانون جراء قمع الحكومة، وجراء مدمّر وعدم كفاءة وفوضى، سارعوا إلى صناديق الاقتراع ليقولوا لـ(الرئيس رجب طيب) إردوغان: كفى".وأضاف "صناديق الاقتراع (انتخابات عامّة) ستأتي، والأمة ستسدد لهذه الحكومة صفعة لا يمكن نسيانها". (سكاي نيوز)