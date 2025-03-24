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عربي-دولي

محادثات أميركية ـ روسية اليوم في الرياض

Lebanon 24
24-03-2025 | 00:43
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يرتقب أن تبدأ اليوم الإثنين محادثات أميركية روسية، بعدما انطلقت الاجتماعات بين الوفدين الأوكراني والأميركي في الرياض أمس.

وستعقد المباحثات اليوم الاثنين على مستوى لجان فنية، لمناقشة تفاصيل الهدنة البحرية المؤقتة، على أن تتوسع في وقت لاحق.
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البحر الأسود

إذ أوضح مستشار الأمن القومي مايك والتز أمس أن الوفد الأميركي سيناقش في الوقت الحالي وقف إطلاق نار بحري في البحر الأسود، ليتمكن الجانبان الروسي والأوكراني من نقل الحبوب والوقود واستئناف التجارة.

ثم يرتقب أن يتوسع النقاش حول "خط السيطرة"، وتفاصيل آليات التحقق وحفظ الهدنة المؤقتة، فضلا عن وضع الحدود بتوازناتها الحالية.

على أن يبحث لاحقاً السلام الأوسع والدائم، والذي سيتضمن أيضا نقاشا حول مسألة الأراضي، وفق ما أفاد والتز خلال مقابلة مع شبكة "سي بي أس".

"مثمرة ومركزة"

وكان وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، الذي ترأس وفد بلاده في المحادثات أكد أمس أن جولة المفاوضات كانت "مثمرة ومركزة".

كما أضاف أن "الوفد اجتمع مع الفريق الأميركي وناقش نقاطاً رئيسية بينها الطاقة".

وكانت الولايات المتحدة طرحت سابقاً هدنة مؤقتة لمدة 30 يوماً بين الدولتين، تتوقف خلالها جميع الهجمات بشكل كامل لاسيما ضد البنى التحتية ومنشآت الطاقة.

إلا أن روسيا أبدت تحفظاً حولها، مع تلميحها إلى إمكانية وقف الهجمات على الطاقة.

في حين أكدت أوكرانيا موافقتها على وقف النار، مطالبة في الوقت عينه بإلزام موسكو على الانخراط جدياً في سلام دائم ومستقر. (العربية)
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