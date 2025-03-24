Advertisement

عربي-دولي

بعد استئناف العمليات العسكرية على قطاع غزة.. خطة جديدة لنتنياهو

Lebanon 24
24-03-2025 | 00:40
A-
A+
Doc-P-1337613-638783955568733461.jpg
Doc-P-1337613-638783955568733461.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
منذ الثلاثاء الماضي استأنفت إسرائيل هجماتها وتوسعها البري مجدداً في غزة، محملة حركة حماس المسؤولية لرفضها إطلاق سراح الأسرى الإسرئيليين المحتجزين في القطاع الفلسطيني منذ تشرين الاول 2023.

كما أرسل الجيش الإسرائيلي أمس قوات مشاة إلى الجزء الشمالي من غزة والمناطق المحيطة برفح في الجنوب.
كذلك نشر قوات في "ممر نتساريم"، الذي يقسم القطاع إلى جزئين، عائدا إلى المناطق التي انسحب منها سابقا كجزء من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي بأ سريانه في 19 كانون الثاني الماضي.
Advertisement

إلى ذلك، استهدفت إسرائيل عددًا من قادة حماس السياسيين في غزة خلال الأيام الأخيرة.

خطة قتالية جديدة
فيما أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه الجديد للأمن القومي يخططون لشن هجوم بري واسع النطاق على غزة، اعتقادًا منهم بأن الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي سيمكنهم من هزيمة حماس نهائيًا، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"

كما أشارت المصادر إلى أن الهجمات الأخيرة على غزة تمثل بداية خطة قتالية جديدة.
ولفتت إلى أن نتنياهو ومجموعة متشددة من كبار مساعديه الذين عُيّنوا في الأشهر الماضية، يعتبرون أنه يجب هزيمة حماس في ساحة المعركة وبقوة السلاح قبل التقدم في أي حل سياسي.

إلى ذلك، أوضحت أن نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس والجنرال إيال زامير، يرون أن الهزيمة العسكرية التي مُني بها حزب الله في لبنان العام الماضي، واستعداد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدعم أي هجوم جديد ضد حماس، يمنحهم حرية أكبر في القتال.
مواضيع ذات صلة
ترامب: إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء العمليات العسكرية
lebanon 24
24/03/2025 10:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
البرلمان العربي: استئناف العمليات العسكرية في غزة جريمة حرب
lebanon 24
24/03/2025 10:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: روبيو اتصل بنتنياهو لمناقشة العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في غزة وجهود إطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
24/03/2025 10:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق يدين تجدد العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة
lebanon 24
24/03/2025 10:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:56 | 2025-03-24
03:49 | 2025-03-24
03:41 | 2025-03-24
03:41 | 2025-03-24
03:23 | 2025-03-24
03:10 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24