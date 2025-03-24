بعد استئناف العمليات العسكرية على قطاع غزة.. خطة جديدة لنتنياهو

منذ الثلاثاء الماضي استأنفت إسرائيل هجماتها وتوسعها البري مجدداً في غزة، محملة حركة حماس المسؤولية لرفضها إطلاق سراح الأسرى الإسرئيليين المحتجزين في القطاع الفلسطيني منذ تشرين الاول 2023.



كما أرسل الجيش أمس قوات مشاة إلى الجزء الشمالي من غزة والمناطق المحيطة برفح في الجنوب.



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إلى ذلك، استهدفت إسرائيل عددًا من قادة حماس السياسيين في غزة خلال الأيام الأخيرة.



خطة قتالية جديدة

فيما أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفريقه الجديد للأمن القومي يخططون لشن هجوم بري واسع النطاق على غزة، اعتقادًا منهم بأن الاستيلاء على مساحات شاسعة من سيمكنهم من هزيمة حماس نهائيًا، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"



كما أشارت المصادر إلى أن الهجمات الأخيرة على غزة تمثل بداية خطة قتالية جديدة. كذلك نشر قوات في "ممر نتساريم"، الذي يقسم القطاع إلى جزئين، عائدا إلى المناطق التي انسحب منها سابقا كجزء من تنفيذ وقف إطلاق النار الذي بأ سريانه في 19 كانون الثاني الماضي.إلى ذلك، استهدفت إسرائيل عددًا من قادة حماس السياسيين في غزة خلال الأيام الأخيرة.فيما أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفريقه الجديد للأمن القومي يخططون لشن هجوم بري واسع النطاق على غزة، اعتقادًا منهم بأن الاستيلاء على مساحات شاسعة من سيمكنهم من هزيمة حماس نهائيًا، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"كما أشارت المصادر إلى أن الهجمات الأخيرة على غزة تمثل بداية خطة قتالية جديدة.

ولفتت إلى أن نتنياهو ومجموعة متشددة من كبار مساعديه الذين عُيّنوا في الأشهر الماضية، يعتبرون أنه يجب هزيمة حماس في ساحة المعركة وبقوة السلاح قبل التقدم في أي حل سياسي.



إلى ذلك، أوضحت أن نتنياهو ووزير يسرائيل كاتس والجنرال إيال زامير، يرون أن الهزيمة التي مُني بها في العام الماضي، واستعداد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدعم أي هجوم جديد ضد حماس، يمنحهم حرية أكبر في القتال.