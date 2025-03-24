إسرائيل تُخطط لشن هجوم بري كبير في غزة.. صحيفة أميركية تكشف

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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مصادر لم تكشف عنها ان تعتزم شن عملية عسكرية برية واسعة النطاق في قطاع غزة.ووفقا للمصادر، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفريقه الجديد للأمن القومي يخططون لشن هجوم بري كبير في غزة، اعتقادا بأن "احتلال أجزاء من أراضي القطاع والسيطرة عليها سيسمح أخيرا بهزيمة حركة حماس".وتشير الصحيفة إلى أن نتنياهو وفريقه المتشدد من كبار مساعديه، الذين تم تعيينهم في الأشهر الأخيرة، يرون أنه يجب هزيمة حماس في ساحة المعركة بالقوة ، قبل التقدم في أي حل سياسي بشأن غزة.كما أضافت الصحيفة أن نتنياهو وفريقه الجديد، بما في ذلك وزير يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، يعتقدون أن الهزيمة لحزب الله في العام الماضي واستعداد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدعم تجديد الهجوم ضد حماس، يمنحهم مزيدا من الحرية في القتال.واستأنفت في 18 آذار الجاري العمليات في قطاع غزة، وشنت غارات ضخمة على القطاع في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في كانون الثاني الماضي.(سكاي نيوز)