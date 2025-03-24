وصول 199 مهاجرا رحلتهم الولايات المتحدة إلى فنزويلا

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وصلت طائرة تقل 199 مهاجرا رحلتهم إلى فنزويلا صباحا على ما أعلن ديوسدادو كابييو، بحسب "فرانس برس".وأوضح الوزير "اليوم نستقبل 199 من مواطنينا. نحن مستعدون لاستقبال فنزويليين من أين أتوا".