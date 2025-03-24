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وصول 199 مهاجرا رحلتهم الولايات المتحدة إلى فنزويلا

Lebanon 24
24-03-2025 | 02:41
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وصلت طائرة تقل 199 مهاجرا رحلتهم الولايات المتحدة إلى فنزويلا صباحا  على ما أعلن وزير الداخلية ديوسدادو كابييو، بحسب وكالة "فرانس برس".
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وأوضح الوزير "اليوم نستقبل 199 من مواطنينا. نحن مستعدون لاستقبال فنزويليين من أين أتوا".
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