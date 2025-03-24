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عربي-دولي
وصول 199 مهاجرا رحلتهم الولايات المتحدة إلى فنزويلا
Lebanon 24
24-03-2025
|
02:41
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وصلت طائرة تقل 199 مهاجرا رحلتهم
الولايات المتحدة
إلى فنزويلا صباحا على ما أعلن
وزير
الداخلية
ديوسدادو كابييو، بحسب
وكالة
"فرانس برس".
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وأوضح الوزير "اليوم نستقبل 199 من مواطنينا. نحن مستعدون لاستقبال فنزويليين من أين أتوا".
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