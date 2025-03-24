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عربي-دولي

70 فلسطينيا يغادرون غزة إلى أوروبا عبر مطار إسرائيلي

Lebanon 24
24-03-2025 | 03:02
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غادر 70 فلسطينيا من سكان قطاع غزة ممن يحملون جنسية أجنبية أو روابط عائلية في الخارج، إلى أوروبا عبر مطار رامون جنوبي إسرائيل، حسبما أفادت صحيفة "جيروسالم بوست" الأحد.
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وأوضحت الصحيفة أن الفلسطينيين غادروا على متن طائرة عسكرية رومانية متجهة إلى أوروبا، من دون أن تحدد وجهتهم النهائية بدقة.


وأعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ساعدت في عملية الإجلاء في إطار "سياستها المتعلقة بالهجرة"، تماشيا مع خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب سابقا لتهجير سكان غزة ثم تراجع عنها.


وتزامنت مغادرة المجموعة مع تجدد العمليات العسكرية في غزة، حيث استأنفت إسرائيل الحرب منذ نحو أسبوع وبقوة شديدة، مما أدى إلى قتل مئات الفلسطينيين في غضون أيام.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "نعمل بكل الوسائل لتنفيذ رؤية الرئيس الأميركي، وسنسمح لأي فلسطيني من سكان غزة يرغب بالانتقال إلى دولة ثالثة بالقيام بذلك".

وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على إنشاء إدارة مكلفة بمساعدة فلسطينيي غزة الراغبين بالانتقال إلى دول ثالثة، كجزء من مبادرة هجرة أوسع نطاقا طرحها كاتس بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وحسب "جيروسالم بوست"، ستقوم الإدارة التابعة لوزارة الدفاع، بالتنسيق مع المنظمات الدولية وإدارة اللوجستيات في المعابر المحددة، وستشرف على البنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي. (سكاي نيوز)
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