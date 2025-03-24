70 فلسطينيا يغادرون غزة إلى أوروبا عبر مطار إسرائيلي

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غادر 70 فلسطينيا من سكان قطاع غزة ممن يحملون جنسية أجنبية أو روابط عائلية في الخارج، إلى أوروبا عبر مطار رامون جنوبي ، حسبما أفادت صحيفة "جيروسالم بوست" الأحد.وأوضحت الصحيفة أن الفلسطينيين غادروا على متن طائرة عسكرية رومانية متجهة إلى أوروبا، من دون أن تحدد وجهتهم النهائية بدقة.وأعلنت السلطات أنها ساعدت في عملية الإجلاء في إطار "سياستها المتعلقة بالهجرة"، تماشيا مع خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب سابقا لتهجير سكان غزة ثم تراجع عنها.وتزامنت مغادرة المجموعة مع تجدد العمليات في غزة، حيث استأنفت الحرب منذ نحو أسبوع وبقوة شديدة، مما أدى إلى قتل مئات الفلسطينيين في غضون أيام.وقال وزير يسرائيل كاتس: "نعمل بكل الوسائل لتنفيذ رؤية الرئيس الأميركي، وسنسمح لأي فلسطيني من سكان غزة يرغب بالانتقال إلى دولة ثالثة بالقيام بذلك".وكان مجلس الوزراء الأمني وافق على إنشاء إدارة مكلفة بمساعدة فلسطينيي غزة الراغبين بالانتقال إلى دول ثالثة، كجزء من مبادرة هجرة أوسع نطاقا طرحها كاتس بالتنسيق مع .وحسب "جيروسالم بوست"، ستقوم الإدارة التابعة لوزارة ، بالتنسيق مع المنظمات وإدارة اللوجستيات في المعابر المحددة، وستشرف على البنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي. (سكاي نيوز)