منظمة إجرامية ورشاوى وفساد.. تُهم أوغلو التي أشعلت اسطنبول







فقد أمر قاض أمس الأحد بسجن أوغلو بتهمة الفساد، إضافة إلى عشرات المتهمين معه.

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فبماذا يتهمه القضاء؟ لم تهدأ مدينة اسطنبول التركية خلال الساعات الماضي، بعدما شهدت ليل الأحد، احتجاجات حاشدة إثر نقل رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، للسجن، اندلع إثرها اشتباكات بين الأمن ومحتجين.فقد أمر قاض أمس الأحد بسجن أوغلو بتهمة الفساد، إضافة إلى عشرات المتهمين معه.

أوقف إمام أوغلو فجر الأربعاء بتهم "فساد" و"دعم منظمة إرهابية" على خلفية انتخابي بين حزبه وحزب مؤيد للأكراد تتهمه السلطات بالارتباط بحزب الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.



وجاء في الأمر بسجن رئيس بلدية اسطنبول الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه الأحد أن "المشتبه به أكرم إمام أوغلو احتجز بتهم تأسيس وقيادة منظمة إجرامية، وقبول رشاوى، وفساد، وتسجيل غير قانوني لبيانات شخصية، وتلاعب بمناقصات".



كما أكد الأمر أنه "على الرغم من وجود شكوك قوية بارتكاب جريمة دعم منظمة إرهابية مسلحة، فإنه ليس من الضروري في هذه المرحلة إصدار أمر بسجنه لهذا السبب بعدما تقرر سجنه بتهمة ارتكاب جرائم مالية".



في حين أبطلت جامعة اسطنبول الثلاثاء الماضي شهادة إمام أوغلو قبل ساعات قليلة من توقيفه، ما أضاف عقبة أخرى أمام مساعيه للترشح إذ ينص الدستور التركي على وجوب أن يكون أي مرشح رئاسي حائزا شهادة تعليم عال.



"لن أنحني"

وكانت الحكومة التركية قد علّقت مهام أوغلو مع إيداعه السجن. ونُقل إلى سجن مرمرة الذي يعرف أيضاً باسم سيليفري غرب إسطنبول مع عدد من المتهمين، وفق ما أفاد حزب الشعب المعارض الذي ينتمي إليه ووسائل إعلام محلية.



بالمقابل لم يسكت ، حيث أطل أوغلو داعياً الأتراك إلى مظاهرات حاشدة ضد اعتقاله. ووصف في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، قرار محكمة الصلح الجزائية بـ"وصمة العار" على ديمقراطية البلاد. وقال: "معاً سنزيل هذه الوصمة عن ديمقراطيتنا".



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كما اعتبر أن "تركيا تعرضت اليوم للخيانة"، مؤكداً أن محاكمته "غير عادلة"، مشدداً على أنه لن يتراجع ولن ينحني للضغوطات، كاتباً:"سأبقى صامداً شامخاً، ولن أنحني".



أهم منافس سياسي لأردوغان

يشار إلى أن من بين الموقوفين إلى جانب أكرم إمام أوغلو، رئيس مجلس إدارة شركة ميديا التابعة للبلدية مراد أونغون، ورئيس تخطيط إسطنبول بوغرا غوكجه، إضافة إلى مديرين تنفيذيين ورجال أعمال.



في حين انتقد حزب المعارضة الرئيسي وقادة أوروبيون فضلاً عن عشرات الآلاف من المتظاهرين، تلك الإجراءات ضد أهم منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، معتبرين أنها ذات دوافع سياسية.



ويعدّ هذا سادس تحقيق ضد عمدة إسطنبول منذ انتخابه رئيساً للبلدية للمرة الأولى في آذار 2019، والثالث خلال أقل من شهرين.



وكان نجم أكرم إمام أوغلو سطع بقوة في المشهد السياسي بعد إطاحته مرتين بمرشح أردوغان لرئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات التي أُجريت في مارس وأعيدت في حزيران 2019.



إذ انتخب الرجل البالغ 53 عاما رئيسا لبلدية اسطنبول عام 2019 وأعيد انتخابه لولاية جديدة العام الماضي، ويُعدّ الخصم الأول لإردوغان.



وأصبح إمام أوغلو في مرمى حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس إردوغان بعد ترؤسه بلدية اسطنبول أغنى وأكبر مدينة في البلاد والبالغ عدد سكانها حوالى 16 مليون نسمة. (العربية)