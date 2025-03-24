Advertisement

عربي-دولي

منظمة إجرامية ورشاوى وفساد.. تُهم أوغلو التي أشعلت اسطنبول

Lebanon 24
24-03-2025 | 03:10
A-
A+
Doc-P-1337665-638784046929579055.jpg
Doc-P-1337665-638784046929579055.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم تهدأ مدينة اسطنبول التركية خلال الساعات الماضي، بعدما شهدت ليل الأحد، احتجاجات حاشدة إثر نقل رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، للسجن، اندلع إثرها اشتباكات بين الأمن ومحتجين.


فقد أمر قاض أمس الأحد بسجن أوغلو بتهمة الفساد، إضافة إلى عشرات المتهمين معه.
Advertisement

فبماذا يتهمه القضاء؟
أوقف إمام أوغلو فجر الأربعاء بتهم "فساد" و"دعم منظمة إرهابية" على خلفية اتفاق انتخابي بين حزبه وحزب مؤيد للأكراد تتهمه السلطات بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.

وجاء في الأمر بسجن رئيس بلدية اسطنبول الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الأحد أن "المشتبه به أكرم إمام أوغلو احتجز بتهم تأسيس وقيادة منظمة إجرامية، وقبول رشاوى، وفساد، وتسجيل غير قانوني لبيانات شخصية، وتلاعب بمناقصات".

كما أكد الأمر أنه "على الرغم من وجود شكوك قوية بارتكاب جريمة دعم منظمة إرهابية مسلحة، فإنه ليس من الضروري في هذه المرحلة إصدار أمر بسجنه لهذا السبب بعدما تقرر سجنه بتهمة ارتكاب جرائم مالية".

في حين أبطلت جامعة اسطنبول الثلاثاء الماضي شهادة إمام أوغلو قبل ساعات قليلة من توقيفه، ما أضاف عقبة أخرى أمام مساعيه للترشح إذ ينص الدستور التركي على وجوب أن يكون أي مرشح رئاسي حائزا شهادة تعليم عال.

"لن أنحني"
وكانت الحكومة التركية قد علّقت مهام أوغلو مع إيداعه السجن. ونُقل إلى سجن مرمرة الذي يعرف أيضاً باسم سيليفري غرب إسطنبول مع عدد من المتهمين، وفق ما أفاد حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي ينتمي إليه ووسائل إعلام محلية.

بالمقابل لم يسكت المتهم، حيث أطل أوغلو داعياً الأتراك إلى مظاهرات حاشدة ضد اعتقاله. ووصف في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، قرار محكمة الصلح الجزائية بـ"وصمة العار" على ديمقراطية البلاد. وقال: "معاً سنزيل هذه الوصمة عن ديمقراطيتنا".

حبس أكرم إمام أوغلو بتهم فساد.. ما موقفه من الانتخابات التركية؟
كما اعتبر أن "تركيا تعرضت اليوم للخيانة"، مؤكداً أن محاكمته "غير عادلة"، مشدداً على أنه لن يتراجع ولن ينحني للضغوطات، كاتباً:"سأبقى صامداً شامخاً، ولن أنحني".

أهم منافس سياسي لأردوغان
يشار إلى أن من بين الموقوفين إلى جانب أكرم إمام أوغلو، رئيس مجلس إدارة شركة ميديا التابعة للبلدية مراد أونغون، ورئيس وكالة تخطيط إسطنبول بوغرا غوكجه، إضافة إلى مديرين تنفيذيين ورجال أعمال.

في حين انتقد حزب المعارضة الرئيسي وقادة أوروبيون فضلاً عن عشرات الآلاف من المتظاهرين، تلك الإجراءات ضد أهم منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، معتبرين أنها ذات دوافع سياسية.

ويعدّ هذا سادس تحقيق ضد عمدة إسطنبول منذ انتخابه رئيساً للبلدية للمرة الأولى في آذار 2019، والثالث خلال أقل من شهرين.

وكان نجم أكرم إمام أوغلو سطع بقوة في المشهد السياسي بعد إطاحته مرتين بمرشح أردوغان لرئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات التي أُجريت في مارس وأعيدت في حزيران 2019.

إذ انتخب الرجل البالغ 53 عاما رئيسا لبلدية اسطنبول عام 2019 وأعيد انتخابه لولاية جديدة العام الماضي، ويُعدّ الخصم الأول لإردوغان.

وأصبح إمام أوغلو في مرمى حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس إردوغان بعد ترؤسه بلدية اسطنبول أغنى وأكبر مدينة في البلاد والبالغ عدد سكانها حوالى 16 مليون نسمة. (العربية)
مواضيع ذات صلة
رئيس بلدية إسطنبول الموقوف أكرم إمام أوغلو يشرع في الإدلاء بإفادته بشأن تهم الفساد الموجهة إليه
lebanon 24
24/03/2025 13:28:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تعليق عمل أكرم إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول
lebanon 24
24/03/2025 13:28:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية التركية تعلق عمل أكرم إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول (سكاي نيوز)
lebanon 24
24/03/2025 13:28:35 Lebanon 24 Lebanon 24
محامو رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو يتعهدون باستئناف قرار المحكمة باعتقاله (أ.ف.ب)
lebanon 24
24/03/2025 13:28:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:16 | 2025-03-24
07:09 | 2025-03-24
06:53 | 2025-03-24
06:30 | 2025-03-24
06:24 | 2025-03-24
06:20 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24