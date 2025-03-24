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عربي-دولي

عليه أن يخجل من نفسه.. ترامب يُهاجم حاكم كولورادو بسبب صورة!

Lebanon 24
24-03-2025 | 03:23
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انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس خلال الساعات الماضية.

فقد اعتبر الرئيس البالغ من العمر 78 عاماً أن صورته المعلقة في مبنى الكابينول بكولورادو مشوهة بشكل كبير، ملقياً باللوم على الحاكم الديمقراطي رغم أن عضو مجلس الشيوخ الجمهوري كيفن غرانثام هو من جمع التبرعات لعرض تلك اللوحة عام 2019.
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ففي منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، كتب ترامب ليل الأحد: "لا أحد يحب صورة سيئة له، لكن تلك الموجودة في كولورادو، والتي وضعها الحاكم، إلى جانب صور جميع الرؤساء الآخرين، تم تشويهها عمداً إلى حد لم أره من قبل".

"عليه أن يخجل من نفسه
كما دعا بوليس إلى "حذفها"، مضيفًا أن على الحاكم الديمقراطي "أن يخجل من نفسه!".

إلا أن ترامب لم يتوقف عند هذا الحد، بل اشتكى من الفنانة التي رسمت الوحة أيضًا، معتبرا أنها رسمت صورة الرئيس الأسبق باراك أوباما بشكل رائع، على عكس صورته. وقال:" لا بد أنها فقدت موهبتها مع تقدمها في السن."

فمن رسم تلك الصورة؟

يشار إلى أن اللوحة التي شكا منها ترامب صممتها سارة بوردمان، الفنانة التي رسمت أيضًا صورة أوباما في مبنى الكابيتول، وعُرضت في آب 2019.

وبدا ترامب في الرسم ممتلئ الخدين بشكل غير معتاد، ما أزعجه ربما لاسيما أنه معروف عنه بأنه يولي أهمية لصوره. فقد اختار على سبيل المثال الصورة الشهيرة التي التقطت له خلال حجزه في سجن مقاطعة فولتون بجورجيا عام 2023، لتعليقها في البيت الأبيض.

وقد ظهرت جلية خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الشهر الماضي، وفق ما أفادت حينها وسائل إعلام أميركية.(العربية)
 
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