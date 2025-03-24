الإعلام العسكري السوداني: مقتل 45 عنصرا من الدعم السريع في الفاشر

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أفاد الإعلام العسكري التابع للجيش السوداني، اليوم الاثنين، بمقتل 45 عنصرا من قوات الدعم السريع والاستيلاء على 3 مركبات قتالية لهم في منطقة الفاشر غرب السودان.وأضاف الإعلام العسكري السوداني أن 8 مدنيين بينهم 6 أطفال قتلوا في قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على الفاشر.وكانت وسائل إعلام سودانية أفادت الفائت، بأن الجيش السوداني تصدى لهجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على مدينة المالحة، الواقعة في شمال مدينة الفاشر غرب السودان.وأوضحت التقارير أن المواجهات كانت عنيفة، حيث استخدمت فيها أسلحة ثقيلة وخفيفة، حاولت قوات الدعم السريع اقتحام من 3 محاور، وقد نجح الجيش السوداني في الاستيلاء على عدد من الآليات .يأتي ذلك عقب سيطرة الجيش السوداني على القصر الرئاسي وسط الخرطوم بعد معارك مع قوات الدعم السريع.في غضون ذلك، نفى الجيش السوداني، أمس الأحد، تقارير متداولة حول التوزيع الجغرافي لمواقع سيطرته وسيطرة الدعم السريع، قائلا إن هناك محاولات للتشكيك في التقدم العسكري الذي يحققه الجيش.وأكد الجيش السوداني عزم وتصميم القوات المسلحة "على الاستمرار بلا هوادة في تطهير كامل المواقع التي توجد بها مليشيا آل دقلو الإرهابية"، وفق . (روسيا اليوم)