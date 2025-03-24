Advertisement

عربي-دولي

بغداد تبلغ واشنطن: إيران استخدمت وثائق عراقية لبيع نفطها

Lebanon 24
24-03-2025 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1337688-638784072439326425.jpg
Doc-P-1337688-638784072439326425.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد الاتهامات التي طالت العراق حول تورط شركة سومو في بيع نفط إيراني على أنه عراقي لمساعدة طهران في تجاوز العقوبات، كشف وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، عن محادثات أميركية عراقية في هذا الشأن.
وقال عبد الغني إن "القوات البحرية الأميركية احتجزت ناقلات إيرانية تحمل النفط، ووجدت وثائق تشير الى أنه نفط عراقي رغم أنه إيراني".
Advertisement

وثائق مزورة
كما أضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي أمس أنه "اتضح فيما بعد أن هذه الوثائق مزورة، حيث قامت هذه الناقلات الإيرانية بتزويرها لتبيع النفطإالى شركات عالمية على أنه عراقي".

إلى ذلك، أكد أن السلطات العراقية "تحدثت مع الجانب الأميركي لتوضح تفاصيل تلك القضية، وأن لا علاقة للعراق بها". وأوضح أن الجانب الأميركي تفهم المسألة.
أتت تلك التصريحات بعد انتشار معلومات خلال الأشهر الماضية، عن تورط شركة سومو بتصدير وتهريب النفط الإيراني، وسط تلويح بعقوبات أميركية ضد الشركة. علما ان سومو كانت نفت سابقا تلك الاتهامات.

وكانت القوات البحرية العراقية أعلنت في 19 من الشهر الحالي ضبط سفينة مجهولة الهوية في المياه الإقليمية العراقية بالخليج يشتبه في تهريبها للوقود.

يذكر أنه منذ الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، شددت واشنطن عقوباتها على طهران، وأعادت فرض قيود خانقة على بعض القطاعات لا سيما النفط.
مواضيع ذات صلة
وزير النفط العراقي: أميركا أوقفت ناقلات إيرانية استخدمت وثائق عراقية مزورة
lebanon 24
24/03/2025 13:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير النفط العراقي: ناقلات نفط تجارية إيرانية استخدمت وثائق عراقية مزورة للتهرب من العقوبات
lebanon 24
24/03/2025 13:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير النفط العراقي: أبلغنا الجانب الأميركي بأن هذه الوثائق مزورة ولا علاقة لنا بها
lebanon 24
24/03/2025 13:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير النفط العراقي: صادرات النفط من إقليم كردستان ستستأنف في غضون أسبوع
lebanon 24
24/03/2025 13:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:16 | 2025-03-24
07:09 | 2025-03-24
06:53 | 2025-03-24
06:30 | 2025-03-24
06:24 | 2025-03-24
06:20 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24