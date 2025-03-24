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عربي-دولي
بغداد تبلغ واشنطن: إيران استخدمت وثائق عراقية لبيع نفطها
Lebanon 24
24-03-2025
|
03:56
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بعد الاتهامات التي طالت العراق حول تورط شركة سومو في بيع نفط إيراني على أنه عراقي لمساعدة طهران في تجاوز العقوبات، كشف وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، عن محادثات أميركية عراقية في هذا الشأن.
وقال عبد الغني إن "القوات البحرية الأميركية احتجزت ناقلات إيرانية تحمل النفط، ووجدت وثائق تشير الى أنه نفط عراقي رغم أنه إيراني".
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وثائق مزورة
كما أضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي أمس أنه "اتضح فيما بعد أن هذه الوثائق مزورة، حيث قامت هذه الناقلات الإيرانية بتزويرها لتبيع النفطإالى
شركات
عالمية على أنه عراقي".
إلى ذلك، أكد أن السلطات العراقية "تحدثت مع الجانب الأميركي لتوضح تفاصيل تلك القضية، وأن لا
علاقة
للعراق بها". وأوضح أن الجانب الأميركي تفهم المسألة.
أتت تلك التصريحات بعد انتشار معلومات خلال الأشهر الماضية، عن تورط شركة سومو بتصدير وتهريب النفط الإيراني، وسط تلويح بعقوبات أميركية ضد الشركة. علما ان سومو كانت نفت سابقا تلك الاتهامات.
وكانت القوات البحرية العراقية أعلنت في 19 من
الشهر
الحالي
ضبط سفينة مجهولة الهوية في
المياه
الإقليمية العراقية بالخليج يشتبه في تهريبها للوقود.
يذكر أنه منذ الانسحاب الأميركي الأحادي من
الاتفاق
النووي الذي أبرم عام 2015، شددت واشنطن عقوباتها على طهران، وأعادت فرض قيود خانقة على بعض القطاعات لا سيما النفط.
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