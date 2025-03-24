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عربي-دولي

يطرح رؤية موحدة.. اتفاق تاريخي بين أكراد سوريا

Lebanon 24
24-03-2025 | 04:30
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برعاية أميركية فرنسية وبإشراف القيادي الكردي العراقي مسعود بارزاني وقائد قسد مظلوم عبدي، توصلت عدة أحزاب كردية سورية إلى صياغة اتفاق تاريخي يحدد رؤية موحدة بشأن مستقبلهم.
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فقد أفاد مراسل العربية اليوم الإثنين بأن المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية انتهوا من صياغة هذ الاتفاق.
كما أوضح أن هذه الوثيقة أقرت بأن الاتفاق الذي عقد سابقا بين دمشق و "قوات سوريا الديمقراطية" المعروفة اختصارا بقسد، يشكل أحد أساسات رؤية المستقبل في سوريا

وأشار إلى أن مشروع الاتفاق يتضمن الاعتراف بحق الأكراد في التمثيل السياسي في البلاد، وينص على ضرورة اعتراف الدستور بالشعب الكردي

كما ينص على أن تكون سوريا دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية

كذلك لفت إلى أن الأحزاب الكردية اتفقت على أن تعتمد هذه الرؤية خلال التفاوض مع دمشق
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