يطرح رؤية موحدة.. اتفاق تاريخي بين أكراد سوريا

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فقد أفاد مراسل اليوم الإثنين بأن المجلس الوطني الكردي وأحزاب انتهوا من صياغة هذ . برعاية أميركية فرنسية وبإشراف القيادي الكردي العراقي مسعود بارزاني وقائد قسد مظلوم عبدي، توصلت عدة أحزاب كردية سورية إلى صياغة تاريخي يحدد رؤية موحدة بشأن مستقبلهم.فقد أفاد مراسل اليوم الإثنين بأن المجلس الوطني الكردي وأحزاب انتهوا من صياغة هذ .

كما أوضح أن هذه الوثيقة أقرت بأن الذي عقد سابقا بين دمشق و "قوات الديمقراطية" المعروفة اختصارا بقسد، يشكل أحد أساسات رؤية في



وأشار إلى أن مشروع يتضمن الاعتراف بحق الأكراد في التمثيل السياسي في البلاد، وينص على ضرورة اعتراف الدستور بالشعب الكردي



كما ينص على أن تكون دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية



كذلك لفت إلى أن الأحزاب الكردية اتفقت على أن هذه الرؤية خلال التفاوض مع دمشق