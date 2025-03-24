قتيل ومصاب في هجوم بالدهس وإطلاق النار شمالي إسرائيل

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شخصا قتل وآخر أصيب، في هجوم بالدهس وإطلاق النار، قرب مدينة يوكنعام عيليت شمالي .وكانت مصادر أشارت إلى إصابة شخصين في الهجوم، قبل أن تؤكد سريعا وفاة أحد المصابين، بالمدينة القريبة من حيفا.وأوضحت أنه "تم استدعاء فرق نجمة الحمراء وقوات كبيرة إلى مكان الحادث".وأكدت وسائل إعلام أن الشرطة قتلت المشتبه به في موقع الحادث. (سكاي نيوز)