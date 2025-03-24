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قتيل ومصاب في هجوم بالدهس وإطلاق النار شمالي إسرائيل

Lebanon 24
24-03-2025 | 04:34
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شخصا قتل وآخر أصيب، في هجوم بالدهس وإطلاق النار، قرب مدينة يوكنعام عيليت شمالي إسرائيل.
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وكانت مصادر أشارت إلى إصابة شخصين في الهجوم، قبل أن تؤكد سريعا وفاة أحد المصابين، بالمدينة القريبة من حيفا.

وأوضحت أنه "تم استدعاء فرق نجمة داود الحمراء وقوات كبيرة إلى مكان الحادث".

وأكدت وسائل إعلام أن الشرطة قتلت المشتبه به في موقع الحادث. (سكاي نيوز)
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