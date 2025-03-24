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عربي-دولي
بعد "تحقيق بشأن بن غفير".. أزمة نتنياهو - بار تتفاقم
Lebanon 24
24-03-2025
|
05:23
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اتهم رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو رئيس جهاز الأمن الداخلي
الإسرائيلي
(الشاباك) المقال رونين بار، بفتح تحقيق حول الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، من دون إذنه.
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وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه ردا على تقرير للقناة 12 الإسرائيلية: "الادعاء أن رئيس الوزراء فوض رئيس الشاباك رونين بار جمع أدلة ضد الوزير إيتمار بن غفير ما هو إلا كذبة أخرى مكشوفة".
وجاء ذلك ردا على معلومات تفيد بأن جهاز الشاباك كان يجري منذ عدة أشهر، تحقيقا سريا في اختراق عناصر من اليمين المتطرف لجهاز الشرطة.
وأضاف البيان: "الوثيقة المنشورة التي تحتوي تعليمات واضحة من رئيس الشاباك لجمع أدلة ضد قادة سياسيين تشبه الأنظمة القمعية، وتقوض الديمقراطية وتهدف إلى إسقاط الحكومة اليمينية".
وعبر حسابه على منصة "إكس"، وصف بن غفير بار بأنه "مجرم وكاذب"، وبأنه "يحاول إنكار مؤامراته ضد المسؤولين المنتخبين في دولة ديمقراطية، حتى بعد أن تم الكشف عن الوثائق أمام العامة والعالم".
والجمعة علقت المحكمة العليا
الإسرائيلية
القرار
الذي اتخذته حكومة نتنياهو بإقالة بار، وأثار احتجاجات في البلاد.
وكانت الحكومة
الإسرائيلية
التي تعتبر الأكثر يمينية في تاريخ
إسرائيل
قد دعمت اقتراح نتنياهو بإقالة بار، علما أنها المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يقال بها رئيس الشاباك.
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