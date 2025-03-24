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عربي-دولي

ترامب يطالب بإزالة صورة "مشوهة" له من كابيتول ولاية كولورادو

Lebanon 24
24-03-2025 | 05:31
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طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إزالة صورته المعلقة في مبنى الكابيتول بولاية كولورادو، واصفا إياها بـ"المشوهة  بشكل متعمد".
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وقد تم وضع صورة ترامب التي رسمتها الفنانة سارا بوردكان، في عام 2019 في الطابق الثالث من المبنى بجانب صور الرؤساء الأميركيين السابقين.
 
 


ونشر ترامب هذه الصورة عبر منصة "تروث سوشال" وأرفقها بتعليق يقول: "لا أحد يحب الصور أو اللوحات التي يظهر فيها بشكل سيء، لكن اللوحة الموجودة في كولورادو، في مبنى الكابيتول، والتي وضعها الحاكم بجانب صور جميع الرؤساء الآخرين، كانت مشوهة بشكل متعمد إلى درجة لم أرها من قبل حتى في أسوأ الأحوال".


وأشار ترامب إلى أن الفنانة رسمت أيضا صورة للرئيس باراك أوباما، و"هو يبدو رائعا، لكن اللوحة التي رسمتها لي هي الأسوأ على الإطلاق"، مفترضا أن الفنانة "ربما فقدت موهبتها مع تقدمها في العمر".

وأكد ترامب أنه "يفضل عدم وجود صورة على الإطلاق على وجود هذه الصورة"، مضيفا أن العديد من سكان كولورادو قدموا شكاوى وأنهم "غاضبون حقا" من هذا الأمر.

ونيابة عن هؤلاء "المواطنين الغاضبين" دعا ترامب حاكم كولورادو جاريد بوليس الذي وصفه بـ"اليساري المتطرف"، وبأنه "ضعيفا للغاية في التعامل مع الجريمة"، إلى إزالة اللوحة. (روسيا اليوم)
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