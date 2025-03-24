ترامب يطالب بإزالة صورة "مشوهة" له من كابيتول ولاية كولورادو

ونشر هذه الصورة عبر منصة "تروث سوشال" وأرفقها بتعليق يقول: "لا أحد يحب الصور أو اللوحات التي يظهر فيها بشكل سيء، لكن اللوحة الموجودة في كولورادو، في مبنى الكابيتول، والتي وضعها بجانب صور جميع الرؤساء الآخرين، كانت مشوهة بشكل متعمد إلى درجة لم أرها من قبل حتى في أسوأ الأحوال".وأشار إلى أن الفنانة رسمت أيضا صورة للرئيس باراك أوباما، و"هو يبدو رائعا، لكن اللوحة التي رسمتها لي هي الأسوأ على الإطلاق"، مفترضا أن الفنانة "ربما فقدت موهبتها مع تقدمها في العمر".وأكد أنه "يفضل عدم وجود صورة على الإطلاق على وجود هذه الصورة"، مضيفا أن من سكان كولورادو قدموا شكاوى وأنهم "غاضبون حقا" من هذا الأمر.ونيابة عن هؤلاء "المواطنين الغاضبين" دعا حاكم كولورادو جاريد بوليس الذي وصفه بـ"اليساري المتطرف"، وبأنه "ضعيفا للغاية في التعامل مع الجريمة"، إلى إزالة اللوحة. (روسيا اليوم)