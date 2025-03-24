الخارجية الصينية: لا صحة لأنباء عن مشاركة بكين في مهمة حفظ السلام بأوكرانيا

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نفت الصينية المعلومات التي عن مسؤولين صينيين مشاركة البلاد في مهمة حفظ في بعد انتهاء النزاع.وقال المتحدث باسم الصينية، غو جيا كون خلال مؤتمر صحفي: "أود أن أؤكد أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق".كما أعرب الدبلوماسي عن نية الصين "مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لدفع مفاوضات وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار وإنهاء النزاع".وفي وقت سابق، ادعت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية نقلا عن مصادر أن الصين تناقش مع دول الاتحاد مشاركتها المحتملة في مهمة حفظ في بعد انتهاء النزاع . (روسيا اليوم)