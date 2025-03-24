Advertisement

عربي-دولي

الخارجية الصينية: لا صحة لأنباء عن مشاركة بكين في مهمة حفظ السلام بأوكرانيا

Lebanon 24
24-03-2025 | 05:41
A-
A+
Doc-P-1337754-638784134455515497.png
Doc-P-1337754-638784134455515497.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفت وزارة الخارجية الصينية المعلومات التي تحدثت عن مناقشة مسؤولين صينيين مشاركة البلاد في مهمة حفظ السلام في أوكرانيا بعد انتهاء النزاع.
Advertisement

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جيا كون خلال مؤتمر صحفي: "أود أن أؤكد أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق".

كما أعرب الدبلوماسي عن نية الصين "مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لدفع مفاوضات السلام وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار وإنهاء النزاع".

وفي وقت سابق، ادعت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية نقلا عن مصادر أن الصين تناقش مع دول الاتحاد الأوروبي مشاركتها المحتملة في مهمة حفظ السلام في أوكرانيا بعد انتهاء النزاع الحالي. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الكرملين: لم نناقش مسألة مشاركة قوات حفظ السلام الصينية في أوكرانيا
lebanon 24
24/03/2025 13:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: السعي لمهمة حفظ السلام سابق لأوانه لأن روسيا لا تريد السلام
lebanon 24
24/03/2025 13:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: روسيا تريد تحديد الدول التي ستشارك في مهمة حفظ السلام في أوكرانيا
lebanon 24
24/03/2025 13:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: اجتماع جدة حقق خطوات مهمة نحو تحقيق السلام بأوكرانيا
lebanon 24
24/03/2025 13:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:16 | 2025-03-24
07:09 | 2025-03-24
06:53 | 2025-03-24
06:30 | 2025-03-24
06:24 | 2025-03-24
06:20 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24