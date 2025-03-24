"الشعب الجمهوري" يعلن إمام أوغلو مرشحا للرئاسة رغم اعتقاله

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أعلن حزب الشعب المعارض في تركيا، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي اعتقل الأحد، مرشحه لانتخابات الرئاسة التي ستجري عام 2028، حسبما أفاد متحدث باسم الحزب "فرانس برس"، الإثنين.وأجرى حزب الشعب الذي يعد قوة الرئيسية، انتخابات تمهيدية، الأحد، كان إمام أوغلو المرشح الوحيد فيها.ويعد إمام أوغلو الخصم للرئيس رجب طيب أردوغان، في الانتخابات المقررة بعد 3 أعوام.وتشهد تركيا موجة احتجاجات عارمة على خلفية اعتقال إمام أوغلو.واحتجزت السلطات عدة صحفيين من منازلهم، حسبما قالت نقابة للعاملين في مجال الإعلام، الإثنين، في ظل تصاعد الاحتجاجات.وكانت قد قضت، الأحد، بحبس إمام أوغلو رسميا، وأمرت باحتجازه لحين محاكمته بتهم فساد.وكتبت النقابة على منصة "إكس": "لا إخفاء الحقيقة من خلال إسكات الصحفيين"، مطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفيين.ولم يرد تعليق فوري من السلطات بشأن احتجاز الصحفيين.