"الوضع حرج للغاية"... أطباء بلا حدود: نزوح ودمار بالضفة لم يسجل مثلهما منذ عقود

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نددت منظمة "أطباء بلا حدود"، الإثنين، بالوضع "الحرج للغاية" للفلسطينيين النازحين في الضفة الغربية المحتلة، من جراء العملية المستمرة منذ كانون الثاني الماضي.وأشارت الأمم المتحدة إلى نزوح نحو 40 ألف شخص منذ 21 كانون الثاني، بعدما أطلقت عملية "السور الحديدي" التي قالت إنها تستهدف الجماعات الفلسطينية المسلحة شمالي الضفة الغربية.ومنذ عام 1967 تحتل الضفة الغربية، حيث يعيش نحو 3 فلسطيني، ويقيم كذلك قرابة نصف مليون مستوطن إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب الدولي.وكانت العملية بدأت بعد يومين من بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد أكثر من 15 شهرا على بدء الحرب فيه.وقالت المنظمة التي تعمل في الضفة الغربية إن وضع النازحين من الفلسطينيين "حرج للغاية".وبحسب المنظمة، فإن الفلسطينيين النازحين "يعيشون من دون مأوى مناسب، ولا خدمات أساسية، ولا حق الرعاية الصحية".كما نوهت إلى أن "الوضع النفسي للنازحين مقلق للغاية".وقالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إن حجم النزوح القسري وتدمير المخيمات في الضفة الغربية المحتلة "لم يسجل مثله منذ عقود".