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عربي-دولي

مناورات أميركية مع الفلبين بمشاركة 5 آلاف جندي

Lebanon 24
24-03-2025 | 06:53
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قالت الفلبين إن عسكريين من الجيشين الأميركي والفليني بدأوا مناورات عسكرية مشتركة تستمر 3 أسابيع وتركز على الدفاع عن الأراضي وقيادة عمليات نشر واسعة النطاق للقوات.
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ويشارك نحو 5 آلاف جندي من الجانبين في تدريبات قتالية وتبادل للخبرات في المرحلة الأولى من المناورات العسكرية المشتركة (سالاكنيب 2025). ومن المقرر إجراء مرحلة ثانية في وقت لاحق.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأسبوع الماضي أن الوزير بيت هيغسيث من المتوقع أن يسافر إلى مانيلا هذا الأسبوع للقاء قادة وقوات من الفلبين.

وأوضح الجيش الفلبيني في بيان أن التدريبات ستركز على تعزيز العمليات المشتركة بين الجيشين والدفاع عن الأراضي.

وبدأت مناورات سالاكنيب في عام 2016 وتقام بشكل سنوي.

وسيكون هيغسيث هو أول مسؤول حكومي أمريكي كبير يزور مانيلا منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني.
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