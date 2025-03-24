مناورات أميركية مع الفلبين بمشاركة 5 آلاف جندي

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قالت الفلبين إن عسكريين من الجيشين الأميركي والفليني بدأوا مناورات عسكرية مشتركة تستمر 3 أسابيع وتركز على عن وقيادة عمليات نشر واسعة النطاق للقوات.ويشارك نحو 5 آلاف جندي من الجانبين في تدريبات قتالية وتبادل للخبرات في المرحلة الأولى من المناورات المشتركة (سالاكنيب 2025). ومن المقرر إجراء مرحلة ثانية في وقت لاحق.وأعلنت وزارة الأميركية (البنتاغون) الأسبوع الماضي أن الوزير بيت هيغسيث من المتوقع أن يسافر إلى مانيلا هذا الأسبوع للقاء قادة وقوات من الفلبين.وأوضح الجيش الفلبيني في بيان أن التدريبات ستركز على العمليات المشتركة بين الجيشين والدفاع عن .وبدأت مناورات سالاكنيب في عام 2016 وتقام بشكل سنوي.وسيكون هيغسيث هو أول مسؤول حكومي أمريكي كبير يزور مانيلا منذ تولي الرئيس دونالد منصبه في كانون الثاني.