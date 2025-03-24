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عربي-دولي
لماذا لا يريد زيلنسكي إنهاء حرب أوكرانيا؟ خبيرٌ يُجيب
Lebanon 24
24-03-2025
|
07:16
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أكد الخبير الروسي، أندرية أنتيكوف، أن وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة أدى إلى تحول جذري في
العلاقات
بين
الولايات المتحدة
وروسيا، حيث أصبحت واشنطن أكثر انفتاحاً على الحوار مع موسكو، بخلاف الإدارة السابقة التي تبنّت نهجاً عدائياً.
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وأشار أنتيكوف في حوار مع "إرم نيوز" إلى أن الضمانات الأمنية التي تطالب بها
روسيا
تشمل منع انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وتقليص قدراتها
العسكرية
، وضمان حيادها التام.
وشدد على أن هذه الشروط ضرورية لمنع أي صراع مستقبلي مع موسكو، خاصة وأن زيلينسكي يستفيد من استمرار الحرب، حيث
يحاول
عرقلة جهود التسوية، لأنه يدرك أن إنهاء الصراع سيعني نهاية مستقبله السياسي.
وفي ما يخص التعاون الاقتصادي، أوضح أنتيكوف أن
روسيا
اقترحت شراكة مع
الولايات المتحدة
في قطاع التعدين بهدف إعادة تشكيل موازين القوة الاقتصادية، وأن هذه الخطوة قد تكون مدخلا لرفع بعض العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
ولفت إلى أن الدول الأوروبية تعمل على إطالة أمد الحرب في أوكرانيا لإفشال جهود ترامب في إنهاء الصراع؛ ما قد يؤثر على سياساته
الدولية
، لكنه أكد أن الرئيس الأمريكي أصبح أكثر إدراكًا لهذا التوجه الأوروبي، وهو ما يفسر التقارب المتزايد بين واشنطن وموسكو.
(إرم نيوز)
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