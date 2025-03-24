Advertisement

عربي-دولي

لماذا لا يريد زيلنسكي إنهاء حرب أوكرانيا؟ خبيرٌ يُجيب

Lebanon 24
24-03-2025 | 07:16
A-
A+
Doc-P-1337799-638784191539682595.jpg
Doc-P-1337799-638784191539682595.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الخبير الروسي، أندرية أنتيكوف، أن وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة أدى إلى تحول جذري في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث أصبحت واشنطن أكثر انفتاحاً على الحوار مع موسكو، بخلاف الإدارة السابقة التي تبنّت نهجاً عدائياً. 
Advertisement
 
 
وأشار أنتيكوف في حوار مع "إرم نيوز" إلى أن الضمانات الأمنية التي تطالب بها روسيا تشمل منع انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وتقليص قدراتها العسكرية، وضمان حيادها التام.

وشدد على أن هذه الشروط ضرورية لمنع أي صراع مستقبلي مع موسكو، خاصة وأن زيلينسكي يستفيد من استمرار الحرب، حيث يحاول عرقلة جهود التسوية، لأنه يدرك أن إنهاء الصراع سيعني نهاية مستقبله السياسي.

وفي ما يخص التعاون الاقتصادي، أوضح أنتيكوف أن روسيا اقترحت شراكة مع الولايات المتحدة في قطاع التعدين بهدف إعادة تشكيل موازين القوة الاقتصادية، وأن هذه الخطوة قد تكون مدخلا لرفع بعض العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

ولفت إلى أن الدول الأوروبية تعمل على إطالة أمد الحرب في أوكرانيا لإفشال جهود ترامب في إنهاء الصراع؛ ما قد يؤثر على سياساته الدولية، لكنه أكد أن الرئيس الأمريكي أصبح أكثر إدراكًا لهذا التوجه الأوروبي، وهو ما يفسر التقارب المتزايد بين واشنطن وموسكو. (إرم نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
أسباب وتفاصيل.. لماذا لا يريد بوتين إنهاء "حرب أوكرانيا"؟
lebanon 24
24/03/2025 16:09:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إنهاءُ حرب أوكرانيا.. هل هو واردٌ في الـ2025؟
lebanon 24
24/03/2025 16:09:23 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا لم ترد "حماس" بعد على القصف الإسرائيلي؟ خبير عسكري يكشف الأسباب
lebanon 24
24/03/2025 16:09:23 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: يجب إنهاء حرب أوكرانيا بشكل نهائي ولا يمكن القيام بذلك في ساحة المعركة
lebanon 24
24/03/2025 16:09:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:47 | 2025-03-24
09:31 | 2025-03-24
09:15 | 2025-03-24
09:01 | 2025-03-24
09:00 | 2025-03-24
08:49 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24