لماذا لا يريد زيلنسكي إنهاء حرب أوكرانيا؟ خبيرٌ يُجيب

أكد الخبير الروسي، أندرية أنتيكوف، أن وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة أدى إلى تحول جذري في بين وروسيا، حيث أصبحت واشنطن أكثر انفتاحاً على الحوار مع موسكو، بخلاف الإدارة السابقة التي تبنّت نهجاً عدائياً.

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وأشار أنتيكوف في حوار مع "إرم نيوز" إلى أن الضمانات الأمنية التي تطالب بها تشمل منع انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وتقليص قدراتها ، وضمان حيادها التام.



وشدد على أن هذه الشروط ضرورية لمنع أي صراع مستقبلي مع موسكو، خاصة وأن زيلينسكي يستفيد من استمرار الحرب، حيث عرقلة جهود التسوية، لأنه يدرك أن إنهاء الصراع سيعني نهاية مستقبله السياسي.



وفي ما يخص التعاون الاقتصادي، أوضح أنتيكوف أن اقترحت شراكة مع في قطاع التعدين بهدف إعادة تشكيل موازين القوة الاقتصادية، وأن هذه الخطوة قد تكون مدخلا لرفع بعض العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.



ولفت إلى أن الدول الأوروبية تعمل على إطالة أمد الحرب في أوكرانيا لإفشال جهود ترامب في إنهاء الصراع؛ ما قد يؤثر على سياساته ، لكنه أكد أن الرئيس الأمريكي أصبح أكثر إدراكًا لهذا التوجه الأوروبي، وهو ما يفسر التقارب المتزايد بين واشنطن وموسكو. (إرم نيوز)