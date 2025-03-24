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عربي-دولي
سوريا.. حملة أمنية تكشف أسلحة لفلول النظام في إدلب
Lebanon 24
24-03-2025
|
07:53
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ضمن إطار الحملة
العسكرية
والأمنية المستمرة منذ إسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول الماضي، أطلقت إدارة الأمن الداخلي السوري حملة أمنية واسعة ضد فلول النظام في منطقة "خان شيخون" جنوبي إدلب.
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وذكرت قناة "العربية / الحدث" نقلاً عن مصادر
قولها
إنَّ الأمن السوري تمكن من إلقاء القبض على عدد من الفارين من العدالة ومن رفضوا تسليم سلاحهم.
وجاء هذا بعدما ضبطت إدارة الأمن الداخلي أسلحة وذخائر مخبأة داخل بئر في بلدة المضابع بريف حمص الشرقي، كان من المخطط نقلها إلى مكان آخر لتنفيذ عمليات إجرامية من قبل خلايا فلول النظام البائد.
كذلك، ألقت إدارة الأمن العام السوري بمحافظة دير الزور القبض على العميد عبد الكريم أحمد الحمادة المقرب من ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وفقا لوكالة "سانا".
يشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع، كان دعا فلول النظام السابق إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم قبل فوات الأوان، مشيراً إلى أن هذه الفلول سعت لاختبار
سوريا
الجديدة التي يجهلونها، في إشارة منه إلى الهجمات التي نفذتها قوات محسوبة على نظام الأسد ضد الأمن العام في الساحل السوري أوائل
الشهر
الجاري وخلفت مئات القتلى.
كذلك، طالب الشرع قوى الجيش والأمن في
سوريا
بحماية المدنيين، وعدم السماح لأحد بالتجاوز والمبالغة في رد الفعل.
أيضاً، توعد الشرع بالاستمرار في ملاحقة فلول النظام السابق وتقديمهم للمحاكمة، والاستمرار في حصر السلاح في يد الدولة.
وتعهد الرئيس السوري بمحاسبة كل من يتجاوز على المدنيين العزل، مشدداً على أن أهالي الساحل السوري جزء من مسؤولية الدولة، ومؤكداً أن الدولة ستبقى ضامنة للسلم الأهلي ولن تسمح بالمساس به.
(العربية نت)
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