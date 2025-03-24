روسيا تبدأ محاكمة مسؤول دفاعي كبير سابق بتهم فساد

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بدأت محاكمة وزير الروسي السابق تيمور إيفانوف، في موسكو، اليوم الإثنين، في أولى حلقات سلسلة من التي تشير إلى حملة من الرئيس فلاديمير بوتين لاجتثاث الفساد في القوات المسلحة.وأُلقي القبض على إيفانوف في نيسان من العام الماضي للاشتباه بتلقيه رشوى، وفي تشرين الأول أضاف المحققون تهماً جديدة تتعلق باختلاس أكثر من 3.2 مليار روبل ما يعادل 38.3 مليون .وينفي المسؤول الروسي إيفانوف هذه الاتهامات.وبالتزامن مع خوض حرب في أوكرانيا دخلت عامها الرابع، يسعى بوتين جاهداً للقضاء على الهدر وسوء الإدارة واستنزاف أموال ميزانية الروسية المتزايدة.وأُلقي القبض على ما لا يقل عن 12 خلال العام الماضي في أكبر موجة فضائح تضرب منذ سنوات.