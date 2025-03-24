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عربي-دولي

مفاجأة مُدوية عن عدد سكان الأرض.. دراسة تكشفها!

Lebanon 24
24-03-2025 | 07:58
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بعدما أعلنت الأمم المتحدة في تشرين الثاني 2022 أن عدد سكان العالم تجاوز حاجز 8 مليارات نسمة، خرجت دراسة لتشكك في هذا الرقم.
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وبينت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة Aalto في فنلندا، أن الأرقام المتداولة اليوم قد تكون ليست صحيحة.

ووفقا للدراسة المنشورة في دورية "نيتشر كوميونيكيشنز"، هناك ملايين وربما مليارات من البشر غير مشمولين في التعدادات السكانية الرسمية، ويعود ذلك إلى عيوب منهجية جوهرية في طرق حساب التقديرات السكانية العالمية.

كذلك، تشير الدراسة إلى أن التقديرات السكانية تغفل بين 53% و84% من سكان الريف، ما يعني أن الأرقام الفعلية قد تكون أقرب إلى 10 مليارات نسمة، وهو الرقم المتوقع لعام 2080، وفقاً للمجلة العلمية.

وأشارت إلى أن الإحصاءات قامت بتقليل عدد السكان في المناطق الريفية بشكل كبير، بسبب الطريقة القائمة على الشبكة المستخدمة عادة لحساب الأشخاص.

وتعتمد التقديرات السكانية تقليديا على نهج "التقسيم الشبكي"، إذ يقسّم العالم إلى مربعات، ثم يقدّر عدد السكان في كل منها استنادا إلى بيانات التعداد.

خطأ في التقدير
 
لكن هذه الطريقة صُممت بالاعتماد على بيانات مأخوذة من المناطق الحضرية، مما أدى إلى انخفاض دقتها عند تطبيقها على المناطق الريفية. وبالنظر إلى أن المناطق الريفية تضم نحو 43% من سكان العالم فإن أي خطأ في تقدير أعدادهم قد يسفر عن أعداد كبيرة مفقودة.

وللتحقق من دقة هذه التقديرات حلل الباحثون بيانات سكان العالم خلال الفترة الممتدة بين عامي 1975 و2010 مع التركيز على مشاريع بناء السدود في 35 دولة.

في هذا الشأن، قال المهندس البيئي خوسياس لانج ريتر من جامعة آلتو: "لأول مرة ، تقدم دراستنا دليلًا على أن نسبة كبيرة من سكان الريف قد تكون مفقودة من مجموعات البيانات السكانية العالمية".
 
وتابع: "فوجئنا عندما وجدنا أن السكان الفعليين الذين يعيشون في المناطق الريفية أعلى بكثير مما تشير إليه البيانات السكانية العالمية".
 
 
وذكر ريتر أنه تم التقليل من عدد السكان الريفيين بنسبة ما بين 53% إلى 84% خلال الفترة التي تمت دراستها.

كذلك، يقول الباحثون إن التباين الكبير بين تقديرات السكان والعدد الفعلي للأشخاص الذين يتم نقلهم في منطقة يعود لسبب أن البيانات متاحة هي أقل للمناطق الريفية.

لكن بعض العلماء الذين لم يشاركوا في الدراسة شككوا في النتائج، مشيرين إلى أن التحسينات في صور الأقمار الصناعية وجودة جمع البيانات في بعض البلدان ستجعل هذه التناقضات أصغر. (العربية نت)
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