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عربي-دولي
سوريا.. اعتقال جديد لأحد المسؤولين عن مجزرة التضامن
Lebanon 24
24-03-2025
|
08:20
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ضمن إطار الحملة
العسكرية
والأمنية المستمرة منذ إسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول الماضي، ألقت قوات الأمن العام القبض على أحد المتورطين بمجزرة التضامن الشهيرة بدمشق، كامل شريف العباس.
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فقد أفادت وسائل إعلام محلية أن حملة أمنية أفضت، اليوم الاثنين، إلى القبض على أحد المسؤولين عن مجزرة التضامن التي وقعت في العاصمة دمشق عام 2013، ولاقت تنديدات واسعة لشناعتها.
جاء هذا بعد شهر تقريباً من إعلان وزارة
الداخلية
السورية
القبض على أحد المتورطين بالمجزرة أيضاً.
وكانت الإدارة الجديدة أكدت في وقت سابق تمكنها من إلقاء القبض على 3 من المتورطين في
الحادثة
.
وأسفرت "مجازر ارتكبت في حي التضامن"، وفق مدير أمن دمشق المقدم عبد الرحمن الدباغ عن تصفية أكثر من 500 رجل وامرأة من المدنيين بدون أي محاكمة أو تهمة. (العربية)
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