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عربي-دولي
أثناء طلعة تدريبية.. تحطّم مقاتلة روسية
Lebanon 24
24-03-2025
|
08:34
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أفادت
وزارة
الدفاع
الروسية، بأن مقاتلة من طراز "سو-25" سقطت وتحطمت أثناء طلعة تدريبية في إقليم بريموريه، وتمكن الطيار من القفز بالمظلة، وتم إخلاؤه من المكان ولا خطر على حياته.
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وشدد
الوزارة
في بيانها على أن التحليق التدريبي المذكور، تم بدون ذخيرة، وتحطمت الطائرة في منطقة غير مأهولة بالسكان، ولم تحدث أي أضرار على الأرض.
وأضافت الوزارة: "وبحسب المعلومات الأولية، فإن سبب الحادث عطل فني. وقد توجهت
لجنة
من القوات الجوية الفضائية الروسية إلى موقع الحادث".
ويشار إلى أن "سو-25"، هي طائرة هجوم أرضي نفاثة ذات محركين مخصصة لتوفير الدعم الجوي للقوات
البرية
وتدمير الأهداف الأرضية. وشاركت هذه الطائرة خلال عدة عقود في الكثير من الصراعات
العسكرية
. (روسيا اليوم)
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