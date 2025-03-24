أثناء طلعة تدريبية.. تحطّم مقاتلة روسية

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أفادت الروسية، بأن مقاتلة من طراز "سو-25" سقطت وتحطمت أثناء طلعة تدريبية في إقليم بريموريه، وتمكن الطيار من القفز بالمظلة، وتم إخلاؤه من المكان ولا خطر على حياته.وشدد في بيانها على أن التحليق التدريبي المذكور، تم بدون ذخيرة، وتحطمت الطائرة في منطقة غير مأهولة بالسكان، ولم تحدث أي أضرار على الأرض.وأضافت الوزارة: "وبحسب المعلومات الأولية، فإن سبب الحادث عطل فني. وقد توجهت من القوات الجوية الفضائية الروسية إلى موقع الحادث".ويشار إلى أن "سو-25"، هي طائرة هجوم أرضي نفاثة ذات محركين مخصصة لتوفير الدعم الجوي للقوات وتدمير الأهداف الأرضية. وشاركت هذه الطائرة خلال عدة عقود في الكثير من الصراعات . (روسيا اليوم)