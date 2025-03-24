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عربي-دولي

أثناء طلعة تدريبية.. تحطّم مقاتلة روسية

Lebanon 24
24-03-2025 | 08:34
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن مقاتلة من طراز "سو-25" سقطت وتحطمت أثناء طلعة تدريبية في إقليم بريموريه، وتمكن الطيار من القفز بالمظلة، وتم إخلاؤه من المكان ولا خطر على حياته.
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وشدد الوزارة في بيانها على أن التحليق التدريبي المذكور، تم بدون ذخيرة، وتحطمت الطائرة في منطقة غير مأهولة بالسكان، ولم تحدث أي أضرار على الأرض.
 
وأضافت الوزارة: "وبحسب المعلومات الأولية، فإن سبب الحادث عطل فني. وقد توجهت لجنة من القوات الجوية الفضائية الروسية إلى موقع الحادث".

ويشار إلى أن "سو-25"، هي طائرة هجوم أرضي نفاثة ذات محركين مخصصة لتوفير الدعم الجوي للقوات البرية وتدمير الأهداف الأرضية. وشاركت هذه الطائرة خلال عدة عقود في الكثير من الصراعات العسكرية. (روسيا اليوم)
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