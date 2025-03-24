إسرائيل تستهدف مسؤولا في حكومة "حماس" عيّن قبل أيام.. هذه هويته

#عاجل 🔻جيش الدفاع والشاباك قضيا على خليفة رئيس حكومة حماس ومسؤول الدائرة المالية في المكتب السياسي لمنظمة حماس الإرهابية المدعو إسماعيل برهوم
🔻شن جيش الدفاع والشاباك أمس غارة على منطقة خانيونس وقضيا على المخرب المدعو إسماعيل برهوم، مسؤول الدائرة المالية في المكتب السياسي… pic.twitter.com/ZnmSRszqJb
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 24, 2025
#عاجل 🔻جيش الدفاع والشاباك قضيا على خليفة رئيس حكومة حماس ومسؤول الدائرة المالية في المكتب السياسي لمنظمة حماس الإرهابية المدعو إسماعيل برهوم
🔻شن جيش الدفاع والشاباك أمس غارة على منطقة خانيونس وقضيا على المخرب المدعو إسماعيل برهوم، مسؤول الدائرة المالية في المكتب السياسي… pic.twitter.com/ZnmSRszqJb