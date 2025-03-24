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عربي-دولي

إسرائيل تستهدف مسؤولا في حكومة "حماس" عيّن قبل أيام.. هذه هويته

Lebanon 24
24-03-2025 | 09:01
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، استهداف إسماعيل برهوم القيادي في حركة "حماس"، إثر غارة جوية شنها مساء أمس على مدينة خان يونس استهدفته أثناء مكوثه في مستشفى ناصر.

وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، "كان برهوم يشغل منصب مسؤول الدائرة المالية في المكتب السياسي للحركة والذي عُيّن حديثًا خلفًا للمدعو عصام الدعاليس رئيس الحكومة الأسبق الذي تم القضاء عليه الأسبوع الماضي".

وذكر البيان الإسرائيلي أن برهوم "كان يُعد عنصرًا بارزًا في المكتب السياسي للمنظمة، حيث كان ضالعًا في اتخاذ القرارات التي كان لها من التأثير المباشر على النشاطات الإرهابية لحماس في قطاع غزة".
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