إسرائيل تستهدف مسؤولا في حكومة "حماس" عيّن قبل أيام.. هذه هويته

#عاجل 🔻جيش والشاباك قضيا على خليفة رئيس حكومة حماس ومسؤول الدائرة في المكتب السياسي لمنظمة حماس الإرهابية المدعو إسماعيل برهوم



🔻شن جيش والشاباك أمس على منطقة خانيونس وقضيا على المخرب المدعو إسماعيل برهوم، مسؤول الدائرة في المكتب السياسي… pic.twitter.com/ZnmSRszqJb — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 24, 2025 Advertisement

أعلن الجيش ، اليوم الاثنين، استهداف إسماعيل برهوم القيادي في حركة "حماس"، إثر جوية شنها مساء أمس على مدينة خان يونس استهدفته أثناء مكوثه في مستشفى ناصر.وبحسب بيان للجيش ، "كان برهوم يشغل منصب مسؤول الدائرة في المكتب السياسي للحركة والذي عُيّن حديثًا خلفًا للمدعو عصام الدعاليس رئيس الحكومة الأسبق الذي تم عليه الأسبوع الماضي".وذكر أن برهوم "كان يُعد عنصرًا بارزًا في المكتب السياسي للمنظمة، حيث كان ضالعًا في اتخاذ القرارات التي كان لها من التأثير المباشر على النشاطات الإرهابية لحماس في قطاع غزة".