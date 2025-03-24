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عربي-دولي

"في سوريا أو بأي مكان".. إسرائيل: لا نريد مواجهة تركيا

Lebanon 24
24-03-2025 | 08:46
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أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إسرائيل لا تسعى إلى مواجهة مع تركيا في سوريا أو أي مكان آخر، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع المسؤولة الأوروبية كايا كالاس في القدس.
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يأتي هذا التصريح وسط تقارير إعلامية عن قلق إسرائيلي متزايد من النفوذ التركي في سوريا، ومزاعم حول محادثات بين دمشق وأنقرة بشأن تسليم قاعدة عسكرية في تدمر مقابل مساعدات. 
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