"في سوريا أو بأي مكان".. إسرائيل: لا نريد مواجهة تركيا

أكد جدعون ساعر أن لا تسعى إلى مواجهة مع تركيا في أو أي مكان آخر، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع المسؤولة الأوروبية كايا كالاس في القدس.

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يأتي هذا التصريح وسط تقارير إعلامية عن قلق إسرائيلي متزايد من النفوذ في ، ومزاعم حول محادثات بين دمشق وأنقرة بشأن قاعدة عسكرية في تدمر مقابل مساعدات.