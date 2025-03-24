اغتيال الصحافة في غزة.. شهيدان من صوت الحقيقة (فيديو)

استشهد الصحفي حسام شبّات، المتعاون مع قناة ، جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارته شمالي . كما ارتقى الصحفي محمد منصور، مراسل قناة فلسطين اليوم، مع زوجته وابنه، إثر قصف إسرائيلي مباشر استهدف شقته في خان يونس.

وسط دموع الفقد والألم، شيّعت عائلة الصحفي محمد عماد منصور جثمانه، بعد استشهاده جراء استهداف شقته من قبل في خان يونس. pic.twitter.com/8Y8ChyeQ8e — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) March 24, 2025 Advertisement

ونعت كل من قناة وفلسطين اليوم شهيديهما، معبرتين عن بالغ الحزن والأسى.

مشاهد مؤلمة..



اللحظات الأولى لاستهداف للشـهيد الصحفي حسام شبات، في جباليا شمال . pic.twitter.com/7A81bgmcbS — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 24, 2025











