اغتيال الصحافة في غزة.. شهيدان من صوت الحقيقة (فيديو)

وسط دموع الفقد والألم، شيّعت عائلة الصحفي محمد عماد منصور جثمانه، بعد استشهاده جراء استهداف شقته من قبل الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس. pic.twitter.com/8Y8ChyeQ8e
— أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) March 24, 2025
وسط دموع الفقد والألم، شيّعت عائلة الصحفي محمد عماد منصور جثمانه، بعد استشهاده جراء استهداف شقته من قبل الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس. pic.twitter.com/8Y8ChyeQ8e
مشاهد مؤلمة..
اللحظات الأولى لاستهداف الاحتلال للشـهيد الصحفي حسام شبات، في جباليا شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/7A81bgmcbS
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 24, 2025
مشاهد مؤلمة..
اللحظات الأولى لاستهداف الاحتلال للشـهيد الصحفي حسام شبات، في جباليا شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/7A81bgmcbS