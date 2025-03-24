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اغتيال الصحافة في غزة.. شهيدان من صوت الحقيقة (فيديو)

Lebanon 24
24-03-2025 | 09:31
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استشهد الصحفي حسام شبّات، المتعاون مع قناة الجزيرة، جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارته شمالي قطاع غزة. كما ارتقى الصحفي محمد منصور، مراسل قناة فلسطين اليوم، مع زوجته وابنه، إثر قصف إسرائيلي مباشر استهدف شقته في خان يونس.
 
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ونعت كل من قناة الجزيرة وفلسطين اليوم شهيديهما، معبرتين عن بالغ الحزن والأسى.
 
 






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