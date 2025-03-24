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عربي-دولي

روسيا: الجيش الأوكراني خسر أكثر من 190 جندياً في كورسك

Lebanon 24
24-03-2025 | 09:47
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن القوات الروسية تواصل استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
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وبحسب البيان الروسي تكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 190 عسكرياً، إضافة إلى معدات عسكرية، خلال الـ24 الساعة الماضية.

وقال البيان إنه خلال العمليات الهجومية، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، الهزيمة بعدد من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا، وغورنال، وغويفو، وأوليشنيا، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن نيران العمليات التكتيكية، والطيران، والمدفعية، استهدفت تجمعات القوات البشرية، والمعدات العسكرية في عدة مناطق بمقاطعة سومي.

وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت أكثر من 190 جندياً، وتم تدمير 3 مركبات قتالية للمشاة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و6 مركبات، و3 قطع مدفعية، و3 قذائف هاون، ومحطة حرب إلكترونية، و3 نقاط تحكم للطائرات المسيّرة".

وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 69700 عسكرياً".
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