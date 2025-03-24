روسيا: الجيش الأوكراني خسر أكثر من 190 جندياً في كورسك

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أعلنت وزارة الروسية، في بيان، أن القوات الروسية تواصل استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.وبحسب الروسي تكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 190 عسكرياً، إضافة إلى معدات عسكرية، خلال الـ24 الساعة الماضية.وقال إنه خلال العمليات الهجومية، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، الهزيمة بعدد من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا، وغورنال، وغويفو، وأوليشنيا، بحسب ما ذكرته "سبوتنيك" الروسية للأنباء.وأضاف أن نيران العمليات التكتيكية، والطيران، والمدفعية، استهدفت تجمعات القوات البشرية، والمعدات في عدة مناطق بمقاطعة سومي.وأشار إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت أكثر من 190 جندياً، وتم تدمير 3 مركبات قتالية للمشاة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و6 مركبات، و3 قطع مدفعية، و3 قذائف هاون، ومحطة حرب إلكترونية، و3 نقاط تحكم للطائرات المسيّرة".وأوضحت أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 69700 عسكرياً".