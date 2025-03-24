Advertisement

عربي-دولي

ألمانيا تعرب عن قلقها من مقتل مدنيين في غزة

Lebanon 24
24-03-2025 | 10:24
A-
A+
Doc-P-1337888-638784303999063936.png
Doc-P-1337888-638784303999063936.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت ألمانيا إنها "قلقة للغاية" من معلومات تفيد بوقوع "الكثير" من الضحايا المدنيين في قطاع غزة منذ استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية في القطاع الفلسطيني.
Advertisement

وقال كريشتيان فاغنر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية "الأمر مقلق للغاية لأن ذلك لا يسمح بالإفراج عن آخر الرهائن في غزة، وقد تكون لهذا الوضع أيضاً تداعيات تجعل الوضع الإنساني كارثياً مجدداً في المخيمات" داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى السماح مجدداً بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف "بات الآن واضحاً للغاية أنه يتعين علينا العودة بسرعة إلى المفاوضات ووقف إطلاق النار الذي كان قائماً من قبل"، في حين خرقت إسرائيل قبل أسبوع اتفاق الهدنة التي استمرت شهرين مع حركة حماس.

منذ استئناف الضربات الإسرائيلية في 18 آذار قُتل 730 فلسطينياً في قطاع غزة المحاصر والمدمر، بحسب وزارة الصحة في حكومة حماس.

كذلك، نددت برلين بمصادقة الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح للاعتراف وتحويل 13 حياً استيطانياً في الضفة الغربية المحتلة إلى مستوطنات مستقلة.

واعتبر فاغنر أن هذا القرار "يمهد لسياسة استيطانية توسعية ويشجع على تقسيم فلسطين ويقوض بقوة حل الدولتين".
 
مواضيع ذات صلة
رويترز عن الكرملين: قلقون إزاء تدهور الوضع في غزة وخاصة التقارير عن سقوط قتلى من المدنيين
lebanon 24
24/03/2025 18:37:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: دولة قطر تعرب عن قلقها البالغ من شن العدو الإسرائيلي غارة على جنوب لبنان
lebanon 24
24/03/2025 18:37:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تعرب عن قلقها إزاء الوجود الإسرائيلي في أذربيجان
lebanon 24
24/03/2025 18:37:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا: التقارير عن مقتل أعداد من المدنيين في سوريا مروعة (العربية)
lebanon 24
24/03/2025 18:37:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:18 | 2025-03-24
12:00 | 2025-03-24
11:23 | 2025-03-24
11:16 | 2025-03-24
11:13 | 2025-03-24
11:08 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24