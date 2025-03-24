ألمانيا تعرب عن قلقها من مقتل مدنيين في غزة

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قالت ألمانيا إنها "قلقة للغاية" من معلومات تفيد بوقوع "الكثير" من الضحايا المدنيين في قطاع غزة منذ استئناف لعملياتها في القطاع الفلسطيني.وقال كريشتيان فاغنر المتحدث باسم الألمانية "الأمر مقلق للغاية لأن ذلك لا يسمح بالإفراج عن آخر الرهائن في غزة، وقد تكون لهذا الوضع أيضاً تداعيات تجعل الوضع الإنساني كارثياً مجدداً في المخيمات" داعياً الحكومة إلى السماح مجدداً بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.وأضاف "بات الآن واضحاً للغاية أنه يتعين علينا العودة بسرعة إلى المفاوضات ووقف إطلاق النار الذي كان قائماً من قبل"، خرقت قبل أسبوع الهدنة التي استمرت شهرين مع حركة حماس.منذ استئناف الضربات في 18 آذار قُتل 730 فلسطينياً في قطاع غزة المحاصر والمدمر، بحسب وزارة الصحة في حكومة حماس.كذلك، نددت برلين بمصادقة الحكومة ، الأحد، على مقترح للاعتراف وتحويل 13 حياً استيطانياً في الضفة الغربية المحتلة إلى مستوطنات مستقلة.واعتبر فاغنر أن هذا "يمهد لسياسة استيطانية توسعية ويشجع على تقسيم فلسطين ويقوض بقوة حل الدولتين".