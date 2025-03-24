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إقتصاد

تراجع غير مسبوق.. السياحة الأميركية تعاني بسبب ترامب

Lebanon 24
24-03-2025 | 10:50
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‌‏أثارت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب مخاوف بشأن تراجع السياحة في الولايات المتحدة، بعد أن كانت تشهد نموًا ملحوظًا قبل ولايته الثانية، وفق تقرير لصحيفة "ليفغارو" الفرنسية
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ووفق نشرة "اقتصاديات السياحة"، من المتوقع أن ينخفض عدد الأجانب الوافدين إلى الولايات المتحدة بنسبة 5.1% في عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، مقابل زيادة متوقعة سابقاً بنسبة 8.8%، كما يُتوقع أن يتراجع إنفاقهم بنسبة 10.9%.

وفي الأسابيع الأخيرة فرضت إدارة ترامب رسوماً على كندا والمكسيك والصين وهددت بفرضها على الاتحاد الأوروبي، كما تكثف حملة واسعة ضد الهجرة، وترى "لفيغارو" أن هذه القرارات "القاسية" من شأنها أن تثني السياح عن قضاء إجازاتهم في غابات أمريكا.

وهو ما أيدته نشرة "اقتصاديات السياحة" التابعة لمؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، بأن وضعاً تتسم فيه سياسات وخطابات إدارة ترامب بالاستقطاب سيُثني السياح عن السفر إلى الولايات المتحدة.

ومن بين سكان 16 دولة أوروبية وآسيوية شملهم استطلاع أجرته شركة "يوغوف" في ديسمبر الماضي، قال 35% من المشاركين إنهم أقل ميولاً للقدوم إلى الولايات المتحدة في عهد ترامب، مقابل 22% عبروا عن رأي مغاير. (ارم)
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