مكالمة هاتفية بين بوتين ومحمد بن زايد.. هذه تفاصيلها

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان ، مع التركيز على جهود تسوية النزاع في أوكرانيا وتعزيز الثنائية.وأعرب بوتين عن امتنانه لدور الإمارات في الوساطة الفعالة بعملية تبادل الأسرى بين وأوكرانيا. كما ناقش الجانبان تطورات الحوار الروسي الأميركي بشأن الحل السلمي للنزاع الأوكراني، حيث أعرب بن زايد عن دعمه للمحادثات الجارية بين موسكو وواشنطن، مرحبًا بمشاورات الخبراء من في الرياض.وأشاد الرئيسان بمستوى الشراكة الاستراتيجية بين والإمارات، مؤكدين أهمية استمرار تنفيذ المشاريع المشتركة في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، مع الحفاظ على التنسيق الوثيق في إطار "أوبك بلس".واختتم بوتين المكالمة بتهنئة بن زايد والشعب الإماراتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. (روسيا اليوم)