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عربي-دولي
مكالمة هاتفية بين بوتين ومحمد بن زايد.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
24-03-2025
|
11:02
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان
القضايا
الدولية
، مع التركيز على جهود تسوية النزاع في أوكرانيا وتعزيز
العلاقات
الثنائية.
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وأعرب بوتين عن امتنانه لدور الإمارات في الوساطة الفعالة بعملية تبادل الأسرى بين
روسيا
وأوكرانيا. كما ناقش الجانبان تطورات الحوار الروسي الأميركي بشأن الحل السلمي للنزاع الأوكراني، حيث أعرب بن زايد عن دعمه للمحادثات الجارية بين موسكو وواشنطن، مرحبًا بمشاورات
مجموعات
الخبراء من
البلدين
في الرياض.
وأشاد الرئيسان بمستوى الشراكة الاستراتيجية بين
روسيا
والإمارات، مؤكدين أهمية استمرار تنفيذ المشاريع المشتركة في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، مع الحفاظ على التنسيق الوثيق في إطار "أوبك بلس".
واختتم بوتين المكالمة بتهنئة بن زايد والشعب الإماراتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. (روسيا اليوم)
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