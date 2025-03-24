مطار تبنيه إسرائيل قرب غزة.. وهذا الهدف منه

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تعتزم بناء مطار دولي جديد جنوب البلاد عند المحاذية لقطاع غزة بعد موافقة الشؤون الاقتصادية على المشروع.وذكرت رويترز أنه وبحسب مشروع قانون قيد الموافقة في البرلمان، سيتم بناء المطار في بلدة "نيفاتيم"، التي تبعد حوالي 65 كيلومترا، أي أقل من ساعة بالسيارة من حدود غزة ومجاورة لقاعدة جوية عسكرية في صحراء النقب، حيث تتمركز مقاتلات "إف-35".وكانت هذه القاعدة الجوية قد تعرّضت لهجوم بصواريخ إيرانية في تشرين الاول الماضي.ووفقا لمشروع المطروح أمام البرلمان، فإن المطار الجديد، الذي يقع على بعد حوالي 132 كيلومترا من تل أبيب، سيستغرق بناؤه 7 سنوات، ومن المتوقع أن يستوعب ما يصل إلى 15 مليون مسافر سنويا.ويهدف المشروع إلى تخفيف الازدحام في مطار "بن غوريون" في تل أبيب، وتوفير قرابة 50,000 فرصة عمل، لكن والأمنية تعارض المشروع بسبب قربه من القاعدة الجوية. (سكاي نيوز)