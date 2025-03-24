Advertisement

عربي-دولي

عن المقترح المصري لوقف حرب غزة.. هذا ما قاله مسؤول إسرائيلي

Lebanon 24
24-03-2025 | 11:23
A-
A+
Doc-P-1337915-638784341133048879.png
Doc-P-1337915-638784341133048879.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مسؤول إسرائيلي، الاثنين، إن بلاده لم تتلق أي مقترح جديد للإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وفق ما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
Advertisement

وكان مصدر مصري قد قال في وقت سابق، الاثنين، إن حركة حماس قد "ردت بشكل إيجابي" على مقترح ينص على الإفراج عن 5 رهائن أحياء مقابل وقف مؤقت للقتال في قطاع غزة.

وأضاف أن إسرائيل لا تزال تحاول إقناع حماس بقبول "مقترح ويتكوف" المدعوم من الولايات المتحدة.

وأكد المسؤول أنه إذا لم توافق على شروط إسرائيل، "فسنواصل زيادة الضغط حتى تنهار حماس".

وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل لم تقرر بعد ما ستفعله "على الصعيد المدني" في غزة، بما في ذلك ما إذا كانت ستفرض حكومة عسكرية على القطاع. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
أ.ب عن مسؤول مصري: القاهرة قدمت مقترحا جديدا لوقف النار بغزة
lebanon 24
24/03/2025 18:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر إسرائيلي: هناك مقترح مصري جديد بشأن غزة وثمة تقدم لكن العقبات ما زالت كبيرة (العربية)
lebanon 24
24/03/2025 18:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف عن مسؤول إسرائيلي: حماس ترفض كل المقترحات بما فيها مقترح ويتكوف والمرحلة الثانية وفقا لشروطنا
lebanon 24
24/03/2025 18:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
أسوشييتد برس نقلا عن مسؤولين: بموجب المقترح المصري ستفرج حماس عن 5 رهائن أحياء مقابل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وهدنة لمدة أسبوع
lebanon 24
24/03/2025 18:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:18 | 2025-03-24
12:00 | 2025-03-24
11:16 | 2025-03-24
11:13 | 2025-03-24
11:08 | 2025-03-24
11:02 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24