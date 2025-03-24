عن المقترح المصري لوقف حرب غزة.. هذا ما قاله مسؤول إسرائيلي

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قال مسؤول إسرائيلي، الاثنين، إن بلاده لم تتلق أي مقترح جديد للإفراج عن الرهائن المحتجزين في ، وفق ما ذكرت صحيفة تايمز أوف .وكان مصدر قد قال في وقت سابق، الاثنين، إن حركة قد "ردت بشكل إيجابي" على مقترح ينص على الإفراج عن 5 رهائن أحياء مقابل وقف مؤقت للقتال في .وأضاف أن لا تزال تحاول إقناع بقبول "مقترح ويتكوف" المدعوم من .وأكد المسؤول أنه إذا لم توافق على شروط ، "فسنواصل الضغط حتى تنهار حماس".وأشار المسؤول إلى أن لم تقرر بعد ما ستفعله "على الصعيد المدني" في غزة، بما في ذلك ما إذا كانت ستفرض حكومة عسكرية على القطاع. (سكاي نيوز)