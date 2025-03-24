من "حماس".. من هم القادة الذين قتلتهم إسرائيل منذ استئناف حرب غزة؟

أعلنت على مدار الأيام الماضية، اغتيال عناصر بارزة في حركة حماس الفلسطينية بقطاع غزة، وذلك بعد استئناف الحرب، الأربعاء، وبدء عمليات في شمال القطاع وجنوبه.

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والأحد، قال الجيش إنه شن غارة في محيط مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة، مستهدفا عضواً بارزاً بحركة حماس.



ولم يحدد الجيش في بيانه اسم القيادي المستهدف، فيما أعلنت حماس استشهاد عضو مكتبها السياسي، إسماعيل برهوم، بالغارة.



وسبق هذا الإعلان بيانات من جانب الجيش ، وكذلك من الحركة، وفق ما ذكر تقرير جديد لقناة "الحرة".



وذكرت السلطات الصحية في قطاع غزة، الأحد، أن "45 فلسطينياً على الأقل استشهدوا في غارات إسرائيلية على رفح وخان يونس".



وقال مسؤولون فلسطينيون، إن عدد الشهداء في الصراع المستمر منذ نحو 18 شهراً، تجاوز 50 ألفاً، فيما قال الجيش إنه "يبذل قصارى جهده للحد من إلحاق الضرر بالمدنيين"، ويشكك في عدد القتلى الذي أعلنته السلطات الصحية في القطاع الذي تديره حماس.



وقال رئيس الوزراء ، بنيامين نتانياهو، مراراً، إن الهدف من الحرب هو على حماس ككيان عسكري وحاكم.



وأضاف أن هدف الحملة الجديدة تأتي لـ"إجبار الحركة على تسليم بقية الرهائن الذين تحتجزهم".

من أبرز شهداء حماس منذ استئناف الحرب؟

وسبق إعلان حماس عن مقتل برهوم، إعلان الجيش مقتل قائد لواء غزة، أحمد سلمان عوض شمالي.



وقال بيان نشره الجيش ، إن "شمالي كان يتولى المسؤولية عن العمليات وإعداد الخطة الهجومية وبناء قوة اللواء تمهيدًا للمجزرة الدموية التي ارتكبتها منظمة حماس الإرهابية في السابع من تشرين الأول".



وأضافت أنه "كان مسؤولاً خلال الحرب عن نشر القوات واستعدادات لواء غزة".



كذلك، أعلنت مقتل "قائد كتيبة الشجاعية جميل عمر جميل وادية، الذي قاد الكتيبة معظم فترة الحرب بعد أن تولى هذا المنصب خلفًا لوسام فرحات، الذي تمت تصفيته في أيلول 2023".



أيضاً، استهدفت وقتلت القيادي بالمكتب السياسي لحماس، صلاح البردويل.



وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن الجيش والشاباك (جهاز الأمن العام) قتلا البردويل الذي قاد التخطيط الاستراتيجي والعسكري في حماس.



وأضاف في بيان، الأحد، على حسابه على "إكس"، أن البردويل قتل خلال غارة على جنوب قطاع غزة، ليلة السبت.



وأشار البيان إلى أن البردويل كان المسؤول عن مكتب التخطيط والتطوير لحماس، كما شغل منصب مسؤول بارز في المكتب السياسي للحركة.



واعتبر البيان أن "مقتله يمثل ضربة للقدرات العسكرية والحكومية لحماس".



والجمعة، قال الجيش إنه قتل قائد الاستخبارات العسكرية التابعة لحماس في جنوب قطاع غزة، أسامة طبش، الذي "لعب أدوار رفيعة في التنظيم ومنها قائد كتيبة في لواء خانيونس".



أعلنت أيضاً أنها قتلت رشيد جحجوح، قائد جهاز الأمن العام التابع لحماس، الذي تولى منصبه بعد مقتل سلفه سامي عودة في تموز 2024.





ومن بين قتلى حماس أيضا، أيمن اصليح، قائد منطقة خان يونس في جهاز الأمن العام.



وقالت إنها قتلت، الأربعاء، ياسر حرب "مسؤول ملف الأمن في المكتب السياسي ورئيس مكتب التطوير في اللجنة التنفيذية لمنظمة حماس"، مضيفة في بيان للجيش أنه "كان مسؤولًا عن تخطيط وتوجيه مخططات إرهابية ضد دولة ، وكان مقربًا من قيادات حماس، من بينهم يحيى السنوار".



من بين القتلى الذين كشفت حماس عن أسمائهم، قيادات سياسية في حكومة الحركة، منهم عصام الدعليس ومحمد الجماصي وأحمد الحتة ومحمود أبو وطفة وبهجت أبو سلطان.



كذلك، قال الجيش ، الثلاثاء، إنه استهدف وقتل محمود أبو وطفة، الذي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة حماس، والمسؤول عن أجهزة الأمن الداخلي للحركة.



أيضاً، قال الجيش إن بهجت أبو سلطان كان يشغل منصب رئيس جهاز الأمن الداخلي لحماس، فيما شغل "الحتة" منصب وزير العدل في حكومة حماس بالقطاع الفلسطيني. (الحرة)