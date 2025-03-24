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عربي-دولي
أثناء دخوله السجن.. شاهدوا أول صورة لعمدة إسطنبول المُحتجز!
Lebanon 24
24-03-2025
|
12:53
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نشرت وسائل إعلام تركية أول صورة لعمدة إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، أثناء دخوله سجن مرمرة الذي يعرف أيضا باسم سيليفري، برفقة محاميه والشرطة.
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ويظهر أكرم إمام أوغلو، في الصورة التي نشرها موقع Patronlar" Dünyası"، وهو يرتدي نفس البدلة التي كان يرتديها خلال محاكمته، من دون ربطة عنق أو ساعة، ويحمل معطفه في يده، ومحاطا بعدد كبير من رجال الأمن.
ونشر أكرم إمام أوغلو، يوم أمس، أول تعليق له على منصة "إكس" بعد قرار اعتقاله من قبل السلطات
التركية
، موجها رسالة تفاؤل وإصرار إلى الشعب
التركي
.
وأعلنت وزارة
الداخلية
التركية
، يوم أمس، إيقاف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو عن العمل، بعد أن قضت
محكمة
بسجنه في إطار تحقيق في قضايا فساد.
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