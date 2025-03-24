أثناء دخوله السجن.. شاهدوا أول صورة لعمدة إسطنبول المُحتجز!

نشرت وسائل إعلام تركية أول صورة لعمدة إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، أثناء دخوله سجن مرمرة الذي يعرف أيضا باسم سيليفري، برفقة محاميه والشرطة.



Advertisement



ويظهر أكرم إمام أوغلو، في الصورة التي نشرها موقع Patronlar" Dünyası"، وهو يرتدي نفس البدلة التي كان يرتديها خلال محاكمته، من دون ربطة عنق أو ساعة، ويحمل معطفه في يده، ومحاطا بعدد كبير من رجال الأمن.







ونشر أكرم إمام أوغلو، يوم أمس، أول تعليق له على منصة "إكس" بعد قرار اعتقاله من قبل السلطات ، موجها رسالة تفاؤل وإصرار إلى الشعب .



وأعلنت وزارة ، يوم أمس، إيقاف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو عن العمل، بعد أن قضت بسجنه في إطار تحقيق في قضايا فساد.