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عربي-دولي

عن سيادة وسلامة أراضي سوريا.. هذا ما دعت له فرنسا

Lebanon 24
24-03-2025 | 13:06
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دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها تطبيقا لمضمون ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
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وأكدت أن أي انتشار عسكري في المنطقة الفاصلة بين إسرائيل وسوريا يشكل انتهاكا لاتفاق فك الاشتباك 1974.

ويواصل الجيش الإسرائيلي ترسيخ وجوده في المنطقة العازلة السورية، والعمل ضد "العناصر المعادية" بحسب وصفه. 
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