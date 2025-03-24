عن سيادة وسلامة أراضي سوريا.. هذا ما دعت له فرنسا

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وأكدت أن أي انتشار عسكري في الفاصلة بين وسوريا يشكل انتهاكا لاتفاق فك الاشتباك 1974.ويواصل الجيش ترسيخ وجوده في العازلة ، والعمل ضد "العناصر المعادية" بحسب وصفه.