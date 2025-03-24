ترامب: المزيد من الدول ستنضم لاتفاقات إبراهيم

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن المزيد من الدول ستنضم لاتفاقات إبراهيم، مشيرا إلى أن بلاده توصلت لاتفاق بشأن المعادن النادرة.وقال ترامب لصحفيين في اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "إن مزيدا من الدول تريد الانضمام إلى الاتفاقات".وتحدث البيت عن"السعودية على وجه الخصوص بوصفها مشاركا محتملا في الاتفاقات على الرغم من أن السعوديين لديهم شكوك تجاه بسبب حرب غزة".وفيما يتعلق بالمعادن النادرة أضاف ترامب أنه "سيجري التوقيع قريبا على للمعادن النادرة". (سكاي نيوز)