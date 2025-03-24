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عربي-دولي

ترامب: المزيد من الدول ستنضم لاتفاقات إبراهيم

Lebanon 24
24-03-2025 | 13:25
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن المزيد من الدول ستنضم لاتفاقات إبراهيم، مشيرا إلى أن بلاده توصلت لاتفاق بشأن المعادن النادرة.
وقال ترامب لصحفيين في اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "إن مزيدا من الدول تريد الانضمام إلى الاتفاقات".
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وتحدث البيت الأبيض عن"السعودية على وجه الخصوص بوصفها مشاركا محتملا في الاتفاقات على الرغم من أن السعوديين لديهم شكوك تجاه إسرائيل بسبب حرب غزة".

وفيما يتعلق بالمعادن النادرة أضاف ترامب أنه "سيجري التوقيع قريبا على اتفاق للمعادن النادرة". (سكاي نيوز)
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