بعد مصادقة إسرائيل على إنشاء مستوطنات جديدة في غزة.. هكذا علّقت السعودية

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كما أدانت مصادقة الكابينيت على فصل 13 حيا استيطانيا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية.وجددت المملكة رفضها القاطع للانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.وأكدت أن الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الشرعية ، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.