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عربي-دولي
بعد مصادقة إسرائيل على إنشاء مستوطنات جديدة في غزة.. هكذا علّقت السعودية
Lebanon 24
24-03-2025
|
13:18
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أدانت الخارجية السعودية، في بيان يوم الاثنين، إعلان السلطات
الإسرائيلية
عن إنشاء
وكالة
تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ومصادقة الكابينيت على مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.
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كما أدانت مصادقة الكابينيت
الإسرائيلي
على فصل 13 حيا استيطانيا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية.
وجددت المملكة رفضها القاطع للانتهاكات
الإسرائيلية
المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت
الوزارة
أن
السلام
الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الشرعية
الدولية
، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
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