أميركا.. سرطان الدماغ يقتل أول نائبة سوداء في الكونغرس

توفيت ميا لاف، أول نائبة سوداء في الكونغرس عن الحزب ، الأحد، عن عمر ناهز 49 عاما، بعد صراع استمر ثلاث سنوات مع سرطان الدماغ.

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أعلنت عائلتها نبأ وفاتها على قائلة "بقلوب ممتنة مليئة بتأثير ميا العميق على ، نريدكم أن تعلموا أنها توفيت بسلام".

وانتُخبت لاف نائبة في الكونغرس عام 2014 لتصبح أول امرأة سوداء في الكونغرس عن الحزب ، وأول مشرعة سوداء تمثل ولاية يوتا.



ومثلت لاف دائرة الكونغرس الرابعة في ولاية يوتا في الفترة من عامي 2015 إلى 2019 وعملت في العديد من اللجان التي كان من الخدمات في مجلس النواب.



وجاء انتصار لاف في ولاية محافظة ذات أغلبية بيضاء، بعد خطاب نال إعجاب الحاضرين في مؤتمر الحزب عام 2012، ليعد لحظة فارقة للحزب وفرصة له لكسب تأييد الناخبين من أصحاب البشرة الملونة.



وفي عام 2018، كتبت لاف عمود رأي في صحيفة "واشنطن بوست" اعتبرت خلاله أن الحزب يجب أن بجهد أكبر للتواصل مع النساء والأقليات العرقية.



وقالت إن الحزب "يجب أن يدعو، لا أن يتحمل فقط، وجهات النظر المتنوعة إلى الطاولة، ويضمن أن تكون أصواتهم ذات قيمة".



وتحدثت عن تجربتها كابنة لمهاجرين هايتيين، حيث كشفت أنها لم تفهم أبداً لماذا كان عليها أن تقاتل بشدة لكي يُسمع رأيها في قضايا الهجرة في الكونغرس. (الحرة)