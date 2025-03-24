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عربي-دولي
أميركا.. سرطان الدماغ يقتل أول نائبة سوداء في الكونغرس
Lebanon 24
24-03-2025
|
13:56
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توفيت ميا لاف، أول نائبة سوداء في الكونغرس عن الحزب
الجمهوري
، الأحد، عن عمر ناهز 49 عاما، بعد صراع استمر ثلاث سنوات مع سرطان الدماغ.
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أعلنت عائلتها نبأ وفاتها على
مواقع التواصل الاجتماعي
قائلة "بقلوب ممتنة مليئة بتأثير ميا العميق على
حياتنا
، نريدكم أن تعلموا أنها توفيت بسلام".
وانتُخبت لاف نائبة في الكونغرس عام 2014 لتصبح أول امرأة سوداء في الكونغرس عن الحزب
الجمهوري
، وأول مشرعة سوداء تمثل ولاية يوتا.
ومثلت لاف دائرة الكونغرس الرابعة في ولاية يوتا في الفترة من عامي 2015 إلى 2019 وعملت في العديد من اللجان التي كان من
بينها
لجنة
الخدمات
المالية
في مجلس النواب.
وجاء انتصار لاف في ولاية محافظة ذات أغلبية بيضاء، بعد خطاب نال إعجاب الحاضرين في مؤتمر الحزب
الجمهوري
عام 2012، ليعد لحظة فارقة للحزب وفرصة له لكسب تأييد الناخبين من أصحاب البشرة الملونة.
وفي عام 2018، كتبت لاف عمود رأي في صحيفة "واشنطن بوست" اعتبرت خلاله أن الحزب
الجمهوري
يجب أن
يعمل
بجهد أكبر للتواصل مع النساء والأقليات العرقية.
وقالت إن الحزب
الجمهوري
"يجب أن يدعو، لا أن يتحمل فقط، وجهات النظر المتنوعة إلى الطاولة، ويضمن أن تكون أصواتهم ذات قيمة".
وتحدثت عن تجربتها كابنة لمهاجرين هايتيين، حيث كشفت أنها لم تفهم أبداً لماذا كان عليها أن تقاتل بشدة لكي يُسمع رأيها في قضايا الهجرة في الكونغرس.
(الحرة)
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