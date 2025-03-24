Advertisement

عربي-دولي

بريطانيا: لا نخطط لفرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل

Lebanon 24
24-03-2025 | 15:14
A-
A+
Doc-P-1338023-638784479183877269.jpg
Doc-P-1338023-638784479183877269.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيل، يوم الاثنين، أن بلاده لا تنوي فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، رغم استئناف الحرب الدموية في قطاع غزة.
Advertisement

وكانت بريطانيا قد علقت في ايلول 2024 عمل 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك بسبب مخاوف من احتمال استخدام بعض هذه الأسلحة في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في غزة. وقد تكررت الدعوات داخل بريطانيا لفرض حظر شامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وأكد هيل خلال جلسة في البرلمان: "جميع صادراتنا من الأسلحة تخضع لمراجعة مستمرة، ونحن نستمر في سياسة المراجعة الدائمة، لكننا لا نخطط حالياً لإجراء أي تغييرات"، وذلك ردا على سؤال حول فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
(روسيا اليوم)
 
مواضيع ذات صلة
مستشار الأمن القومي الأميركي: واشنطن لن توقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل
lebanon 24
25/03/2025 01:01:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء السعودية: المملكة تؤكد التزامها بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأهمية التنفيذ الكامل لها
lebanon 24
25/03/2025 01:01:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير: مبيعات الأسلحة الأميركية تتراجع
lebanon 24
25/03/2025 01:01:31 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية: مبيعات الأسلحة الأميركية لكوريا الجنوبية أصبحت متزايدة
lebanon 24
25/03/2025 01:01:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:50 | 2025-03-24
17:34 | 2025-03-24
17:14 | 2025-03-24
17:00 | 2025-03-24
16:53 | 2025-03-24
16:53 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24