بريطانيا: لا نخطط لفرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل

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أعلن جون هيل، يوم الاثنين، أن بلاده لا تنوي فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، رغم استئناف الحرب الدموية في قطاع غزة.وكانت بريطانيا قد علقت في ايلول 2024 عمل 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى ، وذلك بسبب مخاوف من احتمال استخدام بعض هذه الأسلحة في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في غزة. وقد تكررت الدعوات داخل بريطانيا لفرض حظر شامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل.وأكد هيل خلال جلسة في البرلمان: "جميع صادراتنا من الأسلحة تخضع لمراجعة مستمرة، ونحن نستمر في سياسة المراجعة ، لكننا لا نخطط حالياً لإجراء أي تغييرات"، وذلك ردا على سؤال حول فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل.(روسيا اليوم)