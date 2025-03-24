الإمارات تتصدى لهجمات سيبرانية استهدفت جهات حكومية وخاصة

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أعلن مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، الاثنين، التصدي لهجمات استهدفت مئات الجهات بهدف تسريب بيانات من قطاعات حيوية في الدولة.ووفق ما ذكرت الأنباء الإماراتية (وام) فقد أكد "مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن المنظومات السيبرانية تمكنت من التعامل مع الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها 634 جهة حكومية وخاصة استهدفت تسريب بيانات من قطاعات حيوية واستراتيجية في الدولة وذلك وفق الأساليب العالمية في هذا المجال الحيوي ".وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) إن "ممثل التهديد المعروف باسم "rose87168" زعم أنه تمكن من اختراق منصة "Oracle Cloud"، مما أسفر عن تسريب ما يقارب 6 من سجلات المتعاملين على مستوى العالم، شملت بيانات حساسة لكلمات مرور المستخدمين".وأضاف رئيس مجلس الأمن السيبراني أن "التقديرات تشير إلى أن حوالي 140,000 جهة على مستوى العالم قد تكون تأثرت بعملية الاختراق من 634 جهة في دولة الإمارات منها "30 جهة حكومية، و13 جهة خاصة" والباقي جهات آخرى".وأوضح مجلس الأمن السيبراني أنه "تم تفعيل منظومات الطوارئ السيبرانية في الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في الحفاظ على أمن الفضاء الإلكتروني للدولة وتعزيز حمايته من أي محاولات اختراق أو تهديد".ودعا مجلس الأمن السيبراني جميع المؤسسات والخاصة إلى تعزيز منظومات الإلكترونية، ورفع مستوى الجاهزية السيبرانية، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة قد تستهدف الأنظمة الرقمية.وشدد المجلس على أهمية توخي الحذر واعتماد الممارسات الأمنية لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، لاسيما مع تطور أدوات الاختراق والاحتيال الإلكتروني التي باتت تتخذ أشكالاً متعددة. (سكاي نيوز)